«Кавказская война на пороге»: Армения не выживет без России и Союзного государства

Армения должна будет присоединиться к Союзному государству или окажется без российской защиты и проиграет в надвигающейся войне с Азербайджаном.

Об в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Стратегия Москвы – вынудить Пашиняна или в лоно Союзного государства, или создать кризис безопасности для Армении такого характера, чтобы Армения сама отказалась от Пашиняна, а там пришли лидеры, которые согласны делать что угодно для Москвы. Но дело в том, что без российской защиты Армения не сможет устоять в этом регионе. Российская военная база же находится не только в Карабахе, но и в Гюмри, на территории Армении. Вооруженные силы Армении на порядок слабее объединенных азербайджанско-турецких и, если возникнет новая война, она уже не будет карабахской, она уже будет турецко-азербайджанско-армянская», – отметил он.

«У армян выиграть эту войну шансы мизерные. С одной стороны, Пашинян прекрасно понимает ультиматум Москвы и пытается вырваться из-под этого давления, но не может, потому что нет другого гаранта безопасности в регионе, достаточного для того, чтобы Армения имела гарантии к существованию. Тут даже не вопрос границ идет, а имела банально гарантии существования. Если никто не уступит и не будет найден компромисс, мы стоим на пороге новой кавказской войны», – заявил Бортник.