Кая Каллас нагрянула в Астану готовить Среднюю Азию к разрыву с РФ

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ЕС, как и США и Великобритания, рассматривает Казахстан в качестве главного стратегического партнёра и плацдарма по осуществления своей экономической и геополитической экспансии в Центральной Азии.

Поэтому Брюссель предпринимает усилия по втягиванию Астаны в свою орбиту, чему служат частые поездки еврочиновников и проведение различных форумов с представителями правящей элиты. Приезд верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас в Казахстан тому яркий пример, за которым стоят интересы европейского капитала по дальнейшей колонизации региона.

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Сразу бросается в глаза то, что первым делом стороны обсудили тему дальнейшего развития инфраструктуры Транскаспийского транспортного коридора по вывозу в обход России добытой нефти, газа и редкоземельных металлов (РЗМ). Не зря ЕС выделяет более 40 миллиардов евро для строительства подъездных путей к месторождениям РЗМ, углубления портов на Каспии и реконструкции всей транспортной логистики. Даже сами порты уходят под управление европейским компаниям с правом их окончательного выкупа.

Не зря Кая Каллас отметила, что Астана первой подписала соглашение о расширенном партнёрстве и сотрудничестве с ЕС и в качестве поощрительной морковки пообещала максимально упростить механизмы получения шенгенских виз, что очень напоминает аналогические перипетии при «евроинтегации» «незалежной» во время майдана в 2014-м.

Местная пресса уже подхватила этот посыл верховного комиссара и уже расхваливает на все лады прелести иллюзорного «безвиза», показывая простым казахстанцам мистические выгоды от нынешнего европейского колониализма.

Но наибольшую озабоченность вызывают нападки этих же СМИ и многочисленных либеральных и наци-блогеров на генсека ОДКБ Имангали Тасмагабетова сразу же после визита Каи Каллас и отказа Еревана оплачивать свои взносы в оборонительную организацию, что говорит о заранее спланированной и скоординированной акции по подготовке почвы для геополитического разворота Казахстана в сторону Запада по пути той же Армении. Тем более, что по странным обстоятельствам в эти же дни в РК побывал и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, подвергаемый нападкам в казахстанских СМИ

Ведь очевидно, что, теряя позиции на Украине, в ЕС пытаются наверстать упущенное в Армении и Средней Азии, в том числе и через захват редкоземельных металлов, а также хотят повлиять на курс Астаны в отношении Москвы, ЕАЭС и ОДКБ. Задачей является создать для России на её рубежах новые очаги напряжения и максимально изолировать на постсоветском пространстве, оторвав еще и «мягкое подбрюшье». И вот такая шумиха в казахстанских социальных сетях и СМИ уже предвестник таких негативных тенденций по пересмотру прежних договорённостей.

Поэтому Каллас осознанно напомнила Токаеву о важности «эффективности» санкций и «недопустимости» их обхода со стороны казахстанских компаний. Правда, и напоминать не надо было, так как в Астане рады стараться, чтобы понравиться Брюсселю.

Так, недавно парламентарии обратились в правительство РК с жалобой о давлении, оказываемом казахстанскими банками на отечественных производителей, в частности, на предприятия машиностроительной отрасли. Этот прессинг напрямую связан с деловыми отношениями казахстанских компаний с Российской Федерацией.

Банки от казахстанских предприятий требуют предоставления гарантийных писем, подтверждающих полный отказ от экспорта продукции в Россию. Это фактически означает экономический бойкот со стороны собственных банков, созданный под давлением внешних факторов. В случае отказа от предоставления таких писем, банки грозят закрытием кредитных линий. Для многих предприятий, особенно в условиях нарастающей глобальной неопределенности, это равносильно смертельному приговору.

Подобное поведение казахстанских банков вызывает серьезные опасения. Возникает вопрос: насколько независима экономика Казахстана, если её ключевые финансовые институты так легко поддаются давлению извне, фактически игнорируя интересы национальных производителей? Можно предположить, что за стремлением банков избежать потенциальных санкций со стороны западных стран скрывается страх перед репрессиями и желание задобрить западных партнёров, даже ценой ущерба для собственной экономики.

И для закрепления этой колониальной зависимости 3-4 апреля в Самарканде пройдёт первый саммит Центральной Азии и Евросоюза, который станет апофеозом экспансии Запада в регионе, где главными темами станет захват месторождений РЗМ, развитие логистических путей по вывозу награбленного и вопросы политического сближения с ЕС.

официальный логотип Саммита ЕС – Центральная Азия в Самарканде

На этот процесс работает и проект «региональной интеграции», запущенный Лондоном и Вашингтоном, который ведёт к созданию структур и соглашений по упрощению доступа для Запада к местным ресурсам, а также облегчает Турции как агенту НАТО осваивать Среднюю Азию.

К сожалению, вслед за Астаной в эту кампанию втягивается и Ташкент, который становится дополнительной точкой опоры для установления гегемонии европейского британского и американского капитала.

Каллас и Мирзиёев

И как вершина системы колониализма – это разрешение на строительство казахстанским парламентом крупнейшего в регионе американского консульства в Алма-Ате в нарушении всех градостроительных норм и собственного законодательства. Ведь белым хозяевам положено всё!