02.12.2020, Алма-Ата, Алексей Топоров

В Казахстане Ермека Тайчибекова держат в застенках за любовь к России, инкриминируя этническому казаху «разжигание межнациональной розни» за неприятие казахского национализма.

Брат узника Марлен Тайчибеков рассказал «ПолитНавигатору» о том, с какими вопиющими нарушениями законности идет расследование по делу Ермека.

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Ермек Тайчибеков – последовательный пророссийский общественный деятель и правозащитник Казахстана. Выступает за возрождение единой страны в форме Российской империи или СССР, подал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (на сегодняшний день за русским языком в Казахстане закреплен статус официального языка).

Называет тех казахов, что выступают против интеграции с Россией «сепаратистами», напоминает, что русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации, считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает ЛНР и ДНР.

Имеет финансовое образование, работал в банках, вел бизнес. В ноябре 2015 года был арестован, а в декабре того же года осужден на четыре года по обвинению в «разжигании межнациональной розни».

Тайчибекова пытались признать невменяемым, но экспертиза показала, что он дееспособен и психически адекватен. Через два года вышел по УДО.

Комитет финансового мониторинга Министерства финансов и Генеральная прокуратура Республики Казахстан наложили на Тайчибекова пожизненные санкции: ему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, работать в госструктурах, официально получать материальную помощь.

Имущество активиста было конфисковано и изъято в счёт государства, он находится в «черном списке» банков Казахстана, в регистрирующих органах, как лицо, финансирующие международный терроризм (поддержка ЛДНР).

После освобождения разочаровался во внешней политике России и сконцентрировался на консультационной защите прав русского населения Казахстана и борьбой с коррупцией и произволом органов власти в отношении своих соплеменников.

В сентябре этого года был арестован в Алма-Ате за активность в соцсетях, интервью российскому порталу Украина.ру и израильскому телеканалу ITON TV, в которых критически высказывался о политике казахстанского руководства, в частности о выстраивании моноэтнического государства и ущемлении прав местного русского населения.

– Марлен, вам удавалось общаться с братом с момента его ареста?

– Нет, к Ермеку никого не пускают, за два месяца пока он находится в СИЗО с ним общался только адвокат. Меня, как родственника не пускают! Буквально две – три недели назад следователь официальным письмом потребовал, чтобы не пускали и адвоката. Была названа причина: адвокат в договоре не указал регистрационный номер. Следователь за это зацепился, но адвокат подал в Следственный суд, поскольку это не имеет отношения к работе, достаточно ордера, регистрационный ордер не нужен. И мы выиграли это дело. Следственный суд признал, что действия следователя незаконны.

Ермеку продлили арест еще на один месяц без участия адвоката, по всей видимости, до суда его не выпустят, будут за решеткой держать. Адвокат подал запрос, что бы узнать на какой стадии находится уголовное дело, чтобы узнать, когда будет суд, чтобы готовится к процессу. Наконец-то адвокату за все время с момента ареста брата дали ознакомиться с документами, с материалами уголовного дела, с обвинениями. И это произошло только после того, как вышло постановление Следственного суда о незаконных действиях следователя. О том, что тот препятствовал адвокату в его работе.

– Вам известно, в каких условиях содержится Ермек?

– Ермека держат отдельно от всех, он находится в каком-то спецблоке. Питание вроде нормальное, мы ему помогаем с этим. У нас сформировалась группа поддержки, которая выступала на митинге в Алма-Ате, выходила с плакатом «Свободу политическому политзаключенному Ермеку Тайчибекову». Это была акция в поддержку всех политических заключенных Казахстана, и там разные люди выходили поддержать своих соратников или родственников, ну и мы горой стояли за нашего Ермека. У него хорошая поддержка в Алма-Ате.

Если сравнивать с первым делом, когда он сидел в Таразе, тогда мне было очень сложно одному выступать в его поддержку, но теперь люди потихоньку просыпаются и начинают поддерживать Ермека уже публично. Потому что каждый имеет право на свободу выражения своих убеждений.

– Какую мотивацию имеют люди, которые выступают за вашего брата?

– Ермека очень много людей поддерживают, но они в своей массе делают это тихо, на кухнях. Говорят мне, да, мы за него, но ты же понимаешь в какой стране мы живем? «Ермек правильные вещи говорит, он у тебя самый смелый, потому что мы думаем также как и он, но не можем как он об этом публично заявлять». Потому что у нас цензура, у нас за такое сажают, дают большие сроки.

Ермеку в связи с тем, что его уже второй раз привлекают по 174-й статье («Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни»- ред.), и это как бы рецидив, первая судимость еще не снята, грозит от пяти до десяти лет по этой статье. Это одиозная статья как раз была придумана властями, чтобы уничтожать таких инакомыслящих людей, как Ермек, которые выступают в разрез с политикой властей.

– Что, на ваш взгляд, в позиции Ермека Тайчибекова больше всего не нравится казахстанским властям, за что они считают его опасным?

– Моего родного брата Ермека посадили только за то, что он с симпатией относился к России. Он всегда выступал за союз с Россией. Когда развалился Советский союз, ему было пятнадцать лет, и это для него была личная трагедия. Он всегда считал, что надо быть вместе, тогда мы сила. И вот что меня удивляет, за то, что он говорит: « Давайте будем вместе (Россия и Казахстан – ред.), давайте объединимся в один кулак, чтобы давать отпор внешним врагам», за это ему устраивают гонения, сажают.

И одновременно у нас в Казахстане в связи с Карабахом многие националисты начинают поднимать головы и кричать: «Надо нам войти состав Тюркского каганата, в союз с Турцией!». Почему их никто не преследует? Получается государственная политика такова, что националистам можно мечтать о поглощении Казахстана Турцией, а любовь моего брата к России уголовно наказуема.

– Какие действия намерены предпринять адвокат и группа поддержки политзаключенного в ближайшее время?

– Хочу сказать, что группа поддержки у нас хорошая, команда мощная. Все мы сейчас объединяемся вокруг нашего адвоката, помогаем ему во всем, помогаем собирать положительные характеристики, готовимся к суду основательно. И носим передачи Ермеку. У нас хорошая поддержка – бывшая судья городского апелляционного суда Кульпаш Утемисова, которая в связи с тем, что оправдала невинно осужденных, была осуждена сама, за то, что пошла против системы. Одноклассница Ермека очень активно участвует в его деле, ходила на митинг. Всех активистов не назову, чтобы просто не навредить этим людям…

У нас же в Казахстане судебная система – суды, прокуратура, следователь – это все сторона обвинения, а адвокат как будто человек с улицы. Хотя он тоже участник судебного процесса, но его ставят в такие условия, что он может часами находиться в коридоре, чтобы со следователем поговорить, встретиться с прокурором. Прокуратура в нашем деле была на стороне следователя Токабаева, хотя прокуратура должна смотреть за соблюдением законности. Но ничего подобного с ее стороны не было.

И это просто прецедент, что Следственный суд по ходатайству адвоката (Ермека) Галыма Курманджановича (Нурпеисова) принял правильное решение, занял сторону права. Подтвердил, что действия следователя были незаконны. Возможно впервые в истории казахстанской судебной системы.