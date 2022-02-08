«Каждый метр украинской земли будет щедро полит русской кровью» – киевские наци анонсировали марш

08.02.2022  14:06 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
Новости Украины

В Киеве анонсировали марш, призванный напугать Москву «единством» украинцев, а также не допустить «капитуляции» со стороны президента Украины Владимира Зеленского и его команды.

Об этом сообщили на странице Facebook близкой к Петру Порошенко националистической организации «Движение сопротивления капитуляции», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве анонсировали марш, призванный напугать Москву «единством» украинцев, а также не допустить «капитуляции»...

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«Над Украиной нависла экзистенциальная угроза: Россия собрала огромную армию на наших границах и требует сдачи украинского суверенитета. В это тревожное время украинцы должны забыть противоречия, объединиться и выступить вместе против российской угрозы», – завили националисты.

Они анонсировали на 14:00 12 февраля «Марш единства за Украину», который пройдёт в киевском парке Шевченко.

«Приходи на марш, чтобы продемонстрировать, что украинцы – едины и не сдадут ни лоскута нашей земли российским оккупантам, если они решатся на новое вторжение. Каждый метр нашей земли будет щедро полит русской кровью», – призвали радикалы.

Особо подчеркивается, что «Марш единства за Украину» направлен против «капитуляции» (легализацию автономии Донбасса), на которую якобы может пойти Киев в результате переговоров с Москвой и Западом.

«Украинцы также не допустят капитуляции! 10 февраля состоятся очередные переговоры в «Нормандском формате». Россия хочет признания Украиной своих марионеток и федерализации Украины через автономию ОРДЛО. Этого не допустят украинские граждане», – пообещали националисты.

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