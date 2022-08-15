Казус Фикса: в Крыму приостановили конфискацию у Ротару незаконно приобретённого особняка

Новости Украины

Здание бывших купален Роффе с порталом авторства знаменитого архитектора Николая Краснова, а ныне бутик-отель «Вилла София» поддерживающей украинских националистов народной артистки Украины, Молдавии и СССР Софии Ротару нужно вернуть в собственность Крыма.

Такой точки зрения придерживаются крымские политики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свой бутик-отель Ротару выставила на продажу еще в 2020 году за 25 миллионов евро. Информации о сделке нет, но есть масса предложений изъять здание и вернуть его в собственность Ялты.

«Ротару выставила виллу София в Ялте за 50 миллионов долларов. Кстати, когда она приобретала историческое здание за символические 1386 гривен, то обещала музыкальную школу для одаренных детей и студию звукозаписи для творческой молодежи. В итоге открыла там отель, чтобы косить бабло. Конечно, никаких одаренных детей и творческой молодежи там не было», – заявил на своей странице в соцсетях экс-депутат Госдумы Роман Худяков и пообещал инициировать проверку законности приобретения исторического здания и налоговых отчислений от деятельности отеля в центре ялтинской набережной.

Семья Ротару получила бывшие купальни Роффе в аренду еще в 1991 году. Через 5 лет Ялтинский горсовет придал зданию статус памятника местного значения, и долгое время шли разбирательства между арендаторами и городскими властями. После обращения за помощью к президенту Украины Виктору Ющенко в 2005 году все закончилось в пользу Ротару, и спустя 3 года ялтинцам и гостям было презентовано обновленное здание купален, преобразованное в отель на 12 номеров. Упомянутая студия звукозаписи в нем действительно должна была быть, но не для творческой одаренной молодежи, а для самой певицы. Ценник на проживание в отеле не подразумевал отдых vip-персон в одном здании с музыкальным продюсерским центром.

После того, как народная артистка СССР публично заявила, что поддерживает ВСУ, и не только морально, вопрос ее недвижимости в Крыму перешел в разряд политических.

«Отнесемся к этому спокойно, у каждого человека есть выбор, – считает экс-депутат Верховного совета Крыма Владимир Клычников. – Она определилась, и если определилась с тем, что мы враги, то как мы должны себя вести? Не замечать этого, закрывать глаза? Мы просто отвыкли, и это очень плохо, объяснять людям любые шаги и действия, почему нужно поступать так, а не иначе. Если власть не совсем уверена, есть опросы общественного мнения, есть референдум для определения мнения людей. А Софья Михайловна никогда не говорила о том, что Крым – ее малая родина, не занималась здесь меценатством, благотворительностью. И нам не за что ее выделять отдельной строкой».

Национализировать имущество Ротару, даже при ее публичной поддержке ВСУ, можно только в рамках закона. Подготовленный Госсоветом Крыма законопроект, позволяющий признавать собственностью республики недвижимость vip-персон, олигархов и политиков, выступающих на стороне украинских националистов, затормозили на этапе согласования. А без него любые действия будут противозаконны, уверен первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

«Мы же не можем уподобляться Украине и отбирать частную собственность, – отметил он. – Но считаем, что на крымской земле не могут зарабатывать те, кто поддерживает украинскую националистическую власть. И будем добиваться того, чтобы такие объекты были национализированы».

Пока депутаты ищут ходы для законного процесса национализации, бывшие купальни Роффе могут абсолютно законно стать собственностью третьего лица. И тогда без толку обсуждать, что же может быть в историческом особняке, когда оттуда вывезут всю итальянскую мебель. С другой стороны, разгорающийся публичный скандал, возможно, уже отпугнул потенциальных покупателей.