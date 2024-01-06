Кедми: Единственный выход России — дойти до Днепра

Елена Острякова.  
06.01.2024 22:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Если не сместить границу на запад, украинские атаки вглубь российской территории будут продолжаться.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил  экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не сместить границу на запад, украинские атаки вглубь российской территории будут продолжаться. Об...

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«С моей точки зрения, неважно, чем закончится конфликт. Если Россия не добьется географического обеспечения безопасности своих территорий, они будут подвергаться обстрелам и диверсиям постоянно. Если граница между Украиной и Россией в районе Белгородской области будет такая же, как и сегодня, это будет постоянное явление. Радиус и глубина этих атак будут только увеличиваться до Москвы», – сказал Кедми.

Он пояснил, что географическим обеспечением безопасности России станет выход к берегам Днепра.

«Поэтому у России единственный выход — дойти до Днепра. Пока российские войска не займут всю левобережную Украину хотя бы до Кременчуга включительно, их города будут под огнем украинских артиллерии, ракет. Диверсанты — это другое дело», – сказал Кедми.

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