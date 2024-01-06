Кедми: Небывалые по ущербу налёты на Украину могут стать постоянными

У Украины нет шансов на новое успешное наступление.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Положение на фронтах сегодня таково, что у украинской армии нет никаких шансов начать какое-либо наступление на каком-либо участке и продвинуться хотя бы на один метр. Соотношение сил в отношении России все больше и больше увеличивается. За прошлый год Россия поставила на украинский театр военных действий 1,5 тыс танков, частично новых, частично обновленных. Танков со стороны России на порядок больше, чем было год назад. Они намного превосходят любой украинский танк, неважно, какого производства. Если темп производства и ремонта танков сохранится, то в следующем году Россия будут в состоянии поставить на украинский фронт более 2 тыс танков намного лучшего качества. Это приведет к тому, что у России появится все больше возможностей для нового наступления», – сказал Кедми.