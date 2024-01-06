Кедми: Обстрелы Белгорода — это неприятно, но Крым — это стратегическая военная проблема

Елена Острякова.  
06.01.2024 23:10
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, Крым, Россия, Украина


Британия подстрекает Украину к атакам на Крым.

Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил  экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британия подстрекает Украину к атакам на Крым. Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE...

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«Крым всегда был основной целью Украины в противостоянии с Россией. Поражение Крымского моста — это чисто техническая деталь. Она была важна до установления сухопутного перешейка, после взятия большей части Херсонской области и Луганска. Крым есть и будет основным направление украинских и западных военных действий. Прежде всего британских, потому что для них возвратить Крым Украине и основать там свои базы является стратегической военной целью. Но она нереальна, она уже была в прошлом. Однако попытки эти будут делаться», – сказал Кедми.

Он считает, что гарантированно защитить Крым Россия сможет, только освободив все черноморское побережье до Измаила.

«И это более важно для безопасности России, чем обстрелы Белгорода. Обстрелы Белгорода — это неприятно, но Крым — это стратегическая военная проблема. Поэтому охрана Крыма и Севастополя требует от России действий, которые обеспечат их безопасность. Еще раз повторяю, без возвращения в Россию Черноморского побережья до Измаила невозможно обеспечить безопасность Крыма», – сказал Кедми.

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