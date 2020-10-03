Кедми: Путин бы выиграл выборы в США, обойдя Трампа и Байдена

03.10.2020, Москва, Максим Карпенко

Президент России Владимир Путин популярнее ведущих американских политиков среди жителей США.

Об этом в эфире интернет-канала Iton-TV заявил израильский политолог Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, американская пропаганда сделала из Путина «монстра» с твердой рукой – такого лидера хотели бы видеть на посту президента США многие жители Штатов.

Кедми проанализировал недавние дебаты между кандидатами в президенты США – действующим главой государства Дональдом Трампом и его конкурентом бывшим вице-президентом Джо Байденом, который назвал своего визави «пуделем Путина».

«Популярность Путина в Соединенных Штатах намного выше, чем у самих американских политиков. Потому что этот образ создали американцы. Решительный, волевой руководитель. Это то, чего сейчас Америка хочет, поэтому она голосует «за».

И вот, выходит этот щупленький интеллигент, слабым голосом говорит: «А я сказал Трампу, а ты – пудель Путина»… Этот щупленький (Джо Байден, – авт.) говорит: «Я сказал Путину» своим тонким голосом.

Ну, американец представляет: этот монстр, этот ужасный Путин, который весь мир держит в руках, и этот хлюпик ему что-то может сказать?» – описывает Кедми настроения избирателей в США.