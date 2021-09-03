Кедми: «Запад панически боится возникновения российской идеологии»

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Коллективный Запад целенаправленно навязывает России деструктивные явления вроде движения ЛГБТ, прекрасно зная по себе их разрушительную силу.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив, военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гомосексуализм – это явление противоестественное, против природы, но оно терпимо. Преследовать человека за это? Это недостойно современного общества. Упрекать его за это? Нет. Но возносить это в норму, которую надо навязывать – это преступление», – сказал эксперт.

«Почему это произошло? Посмотрите, все эти, которые ходят под этими знамёнами [ЛГБТ], они-то хотят разрушить то общество, в котором они живут. Они хотят поменять там элиты, они хотят разрушить тот образ жизни, в котором они живут. Это направлено, прежде всего, против них. Когда они это переносят к вам, они хотят сделать то же самое. Эти явления разрушительны для общества», – заявил Кедми.

«Зная разрушительную силу, это направляют и к вам тоже, чтобы разрушить и ваше общество. На Западе нет идеологии, их пугает, что у вас возникнет идеология. Они боятся рецидива той идеологии, которая один раз возвела вашу страну на неведомую высоту. Поэтому они пытаются всеми силами избавить себя от вероятности, от возможности, что у вас возникнет какая-то национальная идеология, которая возродит вашу страну. Но дело в том, что в этом соревновании наперегонки, их система, то, что они породили, разрушит их быстрее, чем они вас. Если только здесь не будут им помогать», – спрогнозировал эксперт.