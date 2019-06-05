Кернес – классический «козёл-провокатор», сваливший Жукова

05.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Мэр Харькова Геннадий Кернес – большой мастер переобуваний в прыжке, умудряющийся выживать при любых режимах путём предательств и провокаций.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил общественный защитник и политический беженец Сергей Моисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое понятие «козёл-провокатор», в данном случае оно очень близкое. Я очень давно знаю Кернеса и лично с ним общался, и я сам харьковчанин, участвовал в Русской весне. Все события происходили на моих глазах, и я помню, как он стоял с Аваковым в оранжевых шарфиках, и они вдвоём пели песни за Ющенко, какой хороший будет президент.

Потом он резко в прыжке переобулся и вдруг стал за Януковича, потом произошли некоторые процессы, он говорил, что регионы нужно развивать, что нужна децентрализация, а когда Янукович ушёл, буквально за один день – щёлк, и мы не узнаём человека!

Абсолютно не узнаём, собираются шестьдесят тысяч на площади, а товарищ Кернес рассказывает: «Видите, в окнах сидят «правосеки», да? Они не такие злые, на самом деле, это хорошие парни, они такие же украинцы, как и мы, и мы должны с ними играть в футбол».

Понимаете, риторика менялась просто на глазах.

Люди, конечно, поступили по-другому, они взяли штурмом Облсовет. Кернес, может быть, сверху получил немножечко по голове, но его оставили. Вроде бы формально судили, но на самом деле никто его не осудил, он на свободе», – рассказал харьковчанин.

«И мы видим, что сейчас, когда пришёл Зеленский и его куратор Коломойский, а Коломойский очень близко связан с Кернесом. Новая партия – это очередной симулякр, созданный для того, чтобы отвлечь голоса от Бойко, от тех, кто как-то более или менее пророссийские.

Это всего лишь ловушка. И в этой связи упал Жуков из-за того, что Кернес совершил очередную провокацию. Он же напёрсточник по жизни, он начинал как напёрсточник. По сути дела они ничего не меняют, технологии остаются», – добавил Моисеев.