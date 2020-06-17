Кернес рассказал, что Коломойский продолжает влиять на Зеленского

17.06.2020, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский и олигарх Игорь Коломойский продолжают оставаться партнерами

Об этом в интервью киевской интернет-газете «Страна», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он рассказал, что у него хорошие отношения с Коломойским, с которым харьковский градоначальник созванивается чаще, чем с губернатором.

Кернес также говорит, что у Коломойского и Зеленского «своя история бизнес-отношений», и они «играют роли, которые распределили еще во времена «1+1» (телеканала, принадлежащего олигарху, где показывалось шоу Зеленского).

При этом собеседник издания отрицает, что Зеленский по-прежнему на зарплате у Коломойского.

«Нет. Я имею в виду, что публичный разговор и подача информационная такая, что он не враг, а друг Зеленского. Все заявления, что Коломойский не член команды, – игра. Он способен на многие действия, которые могут легко доказать, что он достаточно весомый игрок во всем процессе», – подчеркнул мэр Харькова.