Кернес заплатит штраф за неявку в суд

13.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

На харьковского городского голову Геннадия Кернеса наложено денежное взыскание за неявку в суд без уважительных причин, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-служба Судебной власти Украины.

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“Постановлением суда от 13 сентября 2019 года частично удовлетворено ходатайство прокурора и наложено на обвиняемого Кернеса Г.А. денежное взыскание в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц в размере 1921 грн в связи с неявкой в судебное заседание без уважительных причин”, – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, рассмотрение уголовного производства по апелляционным жалобам прокуроров отложено на 11:00 18 октября 2019 года, в связи с неявкой обвиняемого Геннадия Кернеса.

Напомним, Генеральная прокуратура Украины подала апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы о закрытии уголовного производства в отношении городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников.