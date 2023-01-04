«Хаймарсы» ВСУ разнесли жилой дом в России

Владимир Гладков.  
04.01.2023 17:49
  (Мск) , Москва
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Военные преступления, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


ВСУ нанесли ракетный удар из американских РСЗО «Хаймарс» по городу Васильевка Запорожской области, которая в конце прошлого года стала частью РФ.

Об этом сообщают местные власти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ нанесли ракетный удар из американских РСЗО «Хаймарс» по городу Васильевка Запорожской области, которая...

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Согласно предоставленной информации, украинские боевики целились в военную комендатуру, однако ракеты попали в жилой дом. На данный момент известно о двух погибших, количество раненых уточняется.

«Было как минимум 4 прилёта «тяжёлого». Удары пришлись по жилому многоэтажному дому около комендатуры», – заявил в своём тг-канале замглавы администрации Запорожской области Владимир Рогов.

При этом у комендатуры, куда целились ВСУ, стояла очередь из местных жителей на получение пропусков для личного автотранспорта.

Глава ВГА Васильевского района Наталья Романиченко выступила с призывом к жителям Васильевки находиться в безопасных местах, а лучше – в специальных укрытиях, и по возможности не передвигаться по улице. Чиновница также сообщила, что на данный момент занимается перевозом раненых в больницу.

Немногим позже Владимир Рогов сообщил, что ВКС России вылетели на подавление огневых позиций ВСУ, откуда был нанесён удар.

«Отработайте их по полной и отправьте ВСУ к экспрессом к Бандере», – напутствует Рогов русских лётчиков.

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