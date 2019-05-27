27.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
politics, Галичина, Местная власть, Политика, Сюжет дня, Украина
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«Хаос и грабеж» во Львове: люди Порошенко хотят отобрать у Садового пост мэра

Лидер партии «Самопомощь» Андрей Садовой заявляет, что люди Петра Порошенко хотят отстранить его от должности мэра Львова, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Глава фракции Порошенко в городском совете Адамык, глава фракции „Свободы“ Лопачак, совместно с Козловским (также БПП) зарегистрировали постановление о досрочном прекращении полномочий мэра Львова», — написал он в Twitter.

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«Интерес ребят прост. Лишить город легитимного мэра и грабить с размахом», — заявил Садовой.

По его словам, также активизируются различные «активисты с уголовными корнями, чтобы имитировать протесты».

«Ребята, хотите власти? Ее дают на выборах. Мы готовы к перевыборам и мэра и депутатов. А вы?», — заявил Садовой.

«Петр Порошенко, надеюсь что сценарий „хаос и грабеж“ депутатов от БПП с Вами не согласовывали», — добавил мэр Львова.

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