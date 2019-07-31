Харадиная «сливают»: Продолжение скандала вокруг «экс-премьера» Косово

31.07.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Продолжающийся скандал вокруг вызова в Гаагу, увольнения и последующей попытки вернуться в кресло «премьера» Косово Хашима Тачи, всего скорее, будет использоваться его конкурентом за влияние – косовским «президентом» Хашимом Тачи.

То, что в «дуэте» албанских сепаратистов давно наметился разлад, было понятно даже по официальным заявлениям. Тачи является сторонником продолжения диалога с Белградом и допускает обмен территориями с Сербией, Харадинай выступает категорически против. Именно он ввел 100% налог на сербские товары в крае, поставив славянские анклавы на грань выживания. Именно Тачи отверг все призывы к компромиссу лидеров Германии и Франции, а также главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

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Как уже сообщал «ПолитНавигатор», вернувшись в Косово из Гааги, «экс-премьер» решил остаться на своем посту, что большинство в местном «парламенте» посчитало незаконным. В Приштине началась битва за власть.

В качестве «тарана» против Харадиная выступила Евгения Тачи, племянница «президента» и, по совместительству, член Демократической партии Косово. Она подвергла критике политического оппонента в своем профиле в Facebook.

Как сообщает «Газета Экспресс», в своей публикации Тачи назвала Харадиная «трусом и дезертиром». И заявила, что Косово не будет предоставлено тем, кто «саботирует и уничтожает» косовскую власть.

«Мы не готовы только к одному: отдать государство, которое народ Косово построил с такими большими жертвами, в руки тех, кто саботирует и разрушает процесс и институты, политических врагов, дезертиров и трусов». Никогда!» – племянница Тачи.

Спикер «парламента» Косово и лидер местной Демократической партии Кадри Весели накануне потребовал, чтобы парламент был распущен и была назначена дата выборов, так как они, по мнению политика, в этой ситуации являются неизбежными.

Весели сказал, что он возьмет на себя инициативу по созыву сессии, что, как он заявил, является конституционной обязанностью, и большинство в две трети должно принять решение о роспуске «парламента».

«Я пригласил коллег из политических партий собраться вместе, чтобы договориться о роспуске, и мы должны также договориться о дате выборов», – сказал Весели.

Он подчеркнул, что Харадинай, заявив об отставке перед поездкой в Гаагу, больше не может претендовать на кресло «премьера».

Пока Харадинай пытается разобраться с интригами в Приштине, тучи над ним сгущаются.

Как пишет Kurir, несмотря на то, что ранее умерли или были убиты около 30 свидетелей криминальных деяний Харадиная в бытность боевиком «Освободительной армии Косова», находятся новые желающие дать показания против теперь уже «экс-премьера» и его брата Даута.

И показания эти шокируют: по данным издания, в них есть всё – от избиений, изнасилований и страшных пыток до массовых убийств и торговли органами.

За последние несколько месяцев в ходе расследования были заслушаны около 20 свидетелей, сербов и албанцев. Чтобы защитить этих свидетелей, процесс был засекречен, их показания были записаны в Белграде, а также в славянских анклавах на севере Косово.

Kurir прогнозирует, что наиболее тяжким будет обвинение против Харадиная, связанное с торговлей органами около 500 человек, большинство из которых сербы. Все они после похищения боевиками «ОАК» были убиты, а тела использовались для продажи на трансплантацию.

Один из свидетелей сказал, что в районе албанского города Буреля содержались сербы в возрасте от 25 до 35 лет, все из Косово и Метохии, которые ранее были похищены или захвачены членами «ОАК». В одном из домов, где держали пленников, размещался и операционный зал.

Свидетели сообщили, что среди кураторов «черного» бизнеса был Харадинай. Жертв из Косово в Албанию перевозил его брат Даут Харадинай, а также другие сообщники – Сами Люштаку и Якуп Красничи. Последнего в Гааге допрашивали в тот же день, что и бывшего «премьер-министра» Косово.

«Трое врачей, в числе которых два албанских, осматривали заключенных и издавали вердикты. В центральной Албании была создана временная клиника для извлечения органов из тел задержанных сербов», – сообщил свидетель, посетивший могильник примерно в километре от дома, где содержались сербы. Он рассказал, что при захоронении трупов тела обрабатывались специальным порошком для подавления запаха.

Согласно этим свидетельствам, человеческие органы доставлялись в аэропорт Ринас возле Тираны, а затем в Стамбул. Предполагается, что части тел убитых сербов были проданы на черном рынке по цене от 25 000 до 100 000 долларов и пересажены жителям Европы, Израиля и других стран.