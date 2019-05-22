Харьков. Позор для Зеленского

22.05.2019, Харьков, Яков Бабаевский

Харьковский политзаключенный Мехти Логунов вчера встретил свое 85-летие в СИЗО №27. Робкие надежды родных и близких на то, что после смены власти он сможет отметить день рождения на свободе, не сбылись.

Конечно, можно радоваться, подобно «регионалке» экс-министру юстиции Елене Лукаш, глядя на «жалкие и похоронные рожи» в зале Верховной Рады во время инаугурации президента Зеленского. Но нет никаких оснований говорить, что «добрая и мирная Украина победила».

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Для начала надо бы увидеть радостные лица освобожденных, наконец, политзаключенных, которых недобрая и немирная Украина отправила чалиться на нары. Если же 85-летнего Мехти Логунова и дальше будут держать в тюрьме для «обменного фонда», то политикам-юристам уровня Лукаш следует не благодарить Зеленского за радость, а настойчиво напоминать ему, что наличие таких политзаключенных – позор для новой власти.

85-летие харьковского изобретателя, кандидата технических наук, обвиненного в государственной измене, – еще один повод напомнить обо всех этих людях, оказавшихся за решеткой по статьям 109, 110, 111 УК Украины, используемым для тотальной зачистки инакомыслия. Наверное, Мехти Феофанович Логунов – первый в той портретной галерее, которая с немым укором должна бы встречать нового президента Зеленского в начале его работы на Банковой.

83-летнего «шпиона» арестовали в августе 2017 года. Ленты новостей сразу же запестрели сообщениями о том, что в Харькове обезврежена целая шпионско-диверсионная сеть. И во главе ее, якобы, стоял Мехти Логунов. И, якобы, он интересовался разработками танковой брони, ядерными отходами и еще кучей государственных секретов, которые собирался слить ГРУ.

Правда, в реале предъявлялось оперативное видео, где какой-то человек (явно провокатор) в кафе показывал что-то на экране ноутбука пожилому изобретателю, интересуясь его мнением. А тот отвечал, что это может быть интересно в Москве.

Но с таким же успехом речь могла идти не о государственных секретах, а о траве, девушках, семенах цветов. Из видео никак не следовало, что Мехти Логунов заказывает информацию или покупает какие-то секреты. Да и кафе – не самое подходящее место для приобретения государственных секретов.

Видимо, доказательная база в этом деле была настолько слабой, что к этому «испанскому стыду» украинские «пропагандоны», освещавшие процесс, добавляли еще и такие подробности «шпионско-диверсионной» деятельности Мехти Логунова, как его публикации о горячих событиях на Украине, переведенные и отправленные им депутату Бундестага Саре Вагенкнехт.

В июле 2018 года Орджоникидзевский районный суд вынес приговор Мехти Логунову: 12 лет тюремного заключения. Апелляционная жалоба еще не рассматривалась. Заседания апелляционного суда постоянно переносятся: в декабре – на апрель, в апреле – на сентябрь…

За время этого искусственного затягивания процесса Мехти Логунов написал множество обращений в Красный крест, ЕСПЧ, ОБСЕ, Управление верховного комиссара ООН по правам человека.

В 2018 году он в письме, адресованном гаагскому Международному уголовному суду, требовал «открыть уголовное преследование должностных лиц Украины за незаконный арест и содержание в тюрьме более года».

Логунов заявлял в этом обращении об издевательствах и пытки, которым он подвергался, о фабрикации фальшивых доказательств его вины. Политзаключенный называл также имена сотрудников прокуратуры, СБУ и провокаторов из Харьковского физико-технического института, приложивших руку к фабрикации «шпионского дела».

Передача Логунову в тюрьму на 85-летие

Еще один харьковский политзаключенный – врач-терапевт Игорь Джадан. Он много публиковался в «Русском Журнале». В 2008 году написал дл «РЖ» статью «Операция «Механический апельсин». В этой публикации харьковский врач предсказал многие события, случившиеся в 2014 году: приход к власти деструктивных антирусских сил, операцию России «по занятию ключевых элементов инфраструктуры Крыма: аэродромов, портов, дорожных узлов».

Также Джадан писал о возможных вариантах развития событий: «Украинские части в Крыму прямой атаке не подвергаются, если только не оказывают сопротивление. Вследствие колебаний киевского руководства серьезное сопротивление при данном сценарии исключено… Референдум о независимости Крымской республики, и дальнейшее, вероятно через несколько лет, образование союза Крыма с Россией или даже вхождение в состав России, вполне возможен, если к тому времени Москва решит, что такой шаг оправдан с точки зрения политической логики».

В 2014 году Игорь Джадан был врачом антимайдана. Весной 2015 года был похищен и жестоко избит силовиками. Официально был арестован только через три недели. Всё это время его удерживали в больнице под чужим именем.

Летом 2017 года Джадан в обращении на имя омбудсмена излагал обстоятельства похищения и пыток. Пока врача, избитого до полусмерти, удерживали в больнице, его ключами воспользовались для того, чтоб подбросить в квартиру пластид и повесить на стене флаг Новороссии. Таким образом готовили почву для судебного решения о мере пресечения, чтоб через три недели после похищения взять Джадана под стражу. Его обвиняют в создании террористической группы и хранении оружия.

Такими же методами, с такими же проявлениями правового беспредела карательная система пыталась добиться признания вины и от других харьковских политзаключенных, находящихся в СИЗО. Это Марина Ковтун, Лариса Чубарова, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков, Владимир Дворников, Вячеслав Чумак. Из них «лепили» отъявленных злодеев и государственных преступников, которых даже на обмен нельзя выпускать.

Например, о Ларисе Чубаровой, участнице харьковского антимайдана, украинские СМИ каких только страшилок не писали… Называли ее российским «агентом Терезой», расстреливавшей пленных в Донбассе. Но вдумайтесь: свидетельские показания против Чубаровой давал боец полка «Азов» Максим Ярош, активно посещающий и другие суды над людьми, неугодными режиму.

Чубарову задерживали в 2015 году по подозрению в подрыве стелы с украинским флагом. Но обвиняли и выносили приговор (11 лет заключения) уже по другим статьям: участие в незаконных вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

А теперь оценим уровень украинских СМИ, обеспечивавших информационное сопровождение судебных процессов над политзаключенными. Вот сайт харьковского канала АТН приводит слова адвоката Шадрина о деле Чубаровой: «Мы считаем, что прокуратура опасается результатов рассмотрения данного уголовного дела апелляционным судом. В связи с тем, что, как по мне, со стороны защиты оно было полностью сфальсифицировано. И соответственно, пытаются таким образом решение оттянуть».

На самом же деле адвокат произносит: «В связи с тем, что, по мнению стороны защиты, оно было полностью сфальсифицировано…» Почувствуйте разницу…