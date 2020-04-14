Харьков пройдет испытание Днем Победы

14.04.2020, Харьков, Яков Бабаевский

Мэр Харькова инициировал правильную акцию к 75-летию Победы взамен масштабных городских мероприятий, которые, скорее всего, будут отменены из-за коронавируса.

На 9 мая были запланированы массовое шествие «Полка Бессмертной Победы» и звездный праздничный концерт на площади Свободы. Но, предполагая, что карантин и ограничительные меры еще будут действовать в следующем месяце, Геннадий Кернес предлагает запасной вариант, с поправкой на условия чрезвычайной ситуации: «присоединиться к акции «Полк Бессмертной Победы» не выходя из дома.

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На своих страницах в соцсетях городской голова пишет: «Я призываю вас 9 мая, ровно в 12:00 выйти на балконы ваших квартир с фотографиями ваших дедов и прадедов и провести общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности их подвигу».

Естественно, такая инициатива вызывает одобрение здравомыслящих харьковчан и вынуждает нервно заерзать всякое свидомое отребье.

В последние годы национально озабоченная публика привыкла, с похмельной руки Порошенко, скорбеть 8 мая по случаю «дня памяти и примирения». Для этой категории граждан был наскоро сварганен черно-красный символ свидомой скорби, напоминающий обезьянью задницу, с девизом «Николы знову. 1939—1945».

Идею этого символа — с изображением то ли мака, то ли обезьяньего туза — выродил несколько лет назад медиа-делец Зураб Аласания (тогда гендиректор Национальной телекомпании Украины) в результате случки с Институтом нацпамяти.

И вот теперь впервые за последние годы коронавирус лишает свидомых их привычного занятия 8 мая: скорбеть по случаю великой Победы в официальных мероприятиях вместе с очередным губернатором; проводить панихиды у памятного камня УПА под пропагандонский лай обезумевшего раскольника Виктора Маринчака (перепробовавшего на вкус все ништяки у автокефалов, филаретовцев и теперь ПЦУ).

Они бы и расслабились: ведь «сепары» и «ватники» тоже не смогут выйти 9 мая на улицы, пройти по Сумской до Мемориала… Но тут выясняется, что клятый Кернес национал-свидомым всю скорбь перепаскудил. Получается, большая половина «первой столицы» будет отмечать День Победы на балконах… Еще и акцией с ненавистным для свидомитов названием «Полк Бессмертной Победы»! А что предпринять в спешном порядке свидомым? Вывешивать на балконах черно-красный туз Зураба Аласании? Так это будет похоже на какой-то зашквар…

Более того: многих харьковчан, начиная с 2015 года, отпугивали традиционные бесчинства нациков на Мемориале 9 мая. Кто-то предпочитал возложить цветы, когда основное шествие пройдет, а соответственно и радикалы удалятся, и возле памятника будет поспокойнее… Плюс огромное количество выезжающих на праздник за город, плюс те пожилые люди, которым уже трудно проделывать путь в Лесопарк. А вот в этом году все они получают возможность явить себя в балконной акции «Полк Бессмертной Победы», показать свое огромное количество и свое отношение ко всей фигне, которой занимались порошенки, вьятровичи и прочая нацистская нечисть.

Кернес говорит весьма прозрачно: «Это наш великий праздник, который у нас никому не отобрать».

Да, конечно, многие земляки уже привыкли к тому, что Геннадий Адольфович часто лавирует, лавирует, пока не вылавирует… Вспомнить хотя бы, как в августе на встрече с ветеранами, приуроченной к годовщине освобождения Харькова от гитлеровцев, мэр умудрился приплести к этой дате текущую политическую целесообразность. Надо было расписаться перед новой властью в собственном «патриотизме», продемонстрировать лояльность к зе-команде — и Кернес произносит: «Сегодня, когда границам Украины снова нужна защита, когда патриотизм становится не праздным словом, мы благодарим ветеранов, чествуем всех, кто пережил те страшные времена, отстроил страну и дал нам будущее».

Но вот даже те харьковчане, которые невысокого мнения о принципиальности Геннадия Адольфовича, которые справедливо обвиняли его в сливе антимайдана, сейчас ничего не имеют против важной инициативы градоначальника. Здесь тот момент, когда вся здравая часть общества — только «за».

Кернес оговаривает и вероятность более позитивного сценария: «Если ситуация с карантином и чрезвычайной ситуацией в стране изменится к лучшему до Дня Победы, уверен, что мы успеем организовать и провести шествие «Полка Бессмертной Победы» так, как мы планировали». Но если исходить из того, что в «карантинном» варианте главным моментом Дня Победы станет балконная акция, то надо отметить и недостаток, вернее содержательную неполноту этой задумки. Минута молчания с фотографиями — это правильно. Это должно быть. Но вспомним так же, от чего корежит всех нацистских бесов, когда мы празднуем 9 мая Победу над адом. У них пригорает именно от того, что мы — празднуем!

И поэтому ограничиться только минутой молчания и фотографиями «Бессмертного полка» на балконах — было бы недостаточно. Чем еще впечатляло в прошлые годы грандиозное шествие «Бессмертного полка» во всех городах? Это когда звучит песня «От героев былых времен», без которой уже немыслим «Бессмертный полк». Это когда на праздничных концертах зал встает под эту песню, исполняемую Василием Лановым. Это когда всё время следования «Бессмертного полка» звучат песни Победы.

И здесь харьковской городской власти остается всего-то довести до ума свой замысел. Конечно, песни Победы будут звучать с балконов, из квартир. Но насколько всё грандиозней и праздничней будет, если из репродукторов, из колонок во всех микрорайонах Харькова в 12 часов 9 мая зазвучит «Посмотри на моих бойцов». Да и вообще по всему городу в продолжение всего дня городская власть могла бы таким же образом создать праздничную атмосферу, позаботившись о замене запланированному концерту, если от его проведения придется отказаться. Всего-то — организовать колонки, репродукторы и проявить волю и принципиальность.