21.06.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Выборы, Местная власть, Мнение, Общество, Политика, Скандал, Украина, Харьков

Харьковские беспорядки – репетиция президентских выборов на Украине


Произошедшие вчера в Харьковском горсовете беспорядки, устроенные ультраправыми, демонстрируют, какой характер будет иметь приближающаяся избирательная кампания по выборам президента страны.

Об этом заявил в комментарии “ПолитНавигатору” киевский политолог Павел Рудяков.

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“Мы уже привыкли к подобным инцидентам, говорим о них как о чем-то обыденном. Но такое давление «уличной власти» на власть государственную, на функционирование законных органов недопустимо в демократическом государстве. Если у власти нет настоящей монополии на насилие, нет возможности нейтрализовать такие эксцессы, то она, по крайней мере, должна прокомментировать происходящее и дистанцироваться от того, что произошло и тех форм, в которые все это выливается. Но пока власть, первые лица, никак не прокомментировали инцидент в Харькове”, – сказал он.

“То, что произошло в Харьковском горсовете, показывает, какой будет приближающаяся избирательная кампания. Вот таким образом будут агитировать за нужных людей и подавлять тех, кто будет пытаться играть самостоятельно”, – резюмировал Павел Рудяков.

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