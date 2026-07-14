Хербст: Голосование за «адские санкции» покажет, живо ли дело террориста Грэма
Линдси Грэм был самым ярым лоббистом бандеровской Украины. Теперь голосование за инициированный им пакет «адских санкций» против России покажет, живо ли дело покойного сенатора-террориста.
Об этом в эфире «Немецкой волне» (нежелательная медиа-группа в РФ) заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Не уверен, что мы найдём другого Линдси Грэма, который займёт столь же влиятельную и престижную должность. Но опять же, у вас в Конгрессе много людей, которые понимают необходимость убедиться, что Путин не выиграет свою агрессивную войну в Украине и которые поддерживают вас в политике, призванной помочь. И можно сказать, нас ждёт первое испытание: будет ли принят пакет санкций, поддержанный Грэмом давно», – заявил Хербст.
В целом он настроен оптимистично.
«У нас есть прочный двухпартийный консенсус. Опять же, опросы общественного мнения за последние пару лет регулярно показывали, что это такое. Примерно 83% американцев понимают, что Путин – злодей, и он опасен для нас. Почти 70% американцев считают, что мы должны оказывать как можно больше помощи или даже больше, чем мы оказывали Украине при Байдене. И опять же, члены Конгресса, как республиканцы, так и демократы, придерживаются одинаковых взглядов на этот уровень поддержки».
Читайте также: Сестра сенатора-террориста Грэма пообещала продолжить его дело. Трамп одобрил.
English version :: Читать на английском Хербст: Голосование за «адские санкции» покажет, живо ли дело террориста Грэма
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: