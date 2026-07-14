Линдси Грэм был самым ярым лоббистом бандеровской Украины. Теперь голосование за инициированный им пакет «адских санкций» против России покажет, живо ли дело покойного сенатора-террориста.

Об этом в эфире «Немецкой волне» (нежелательная медиа-группа в РФ) заявил бывший посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не уверен, что мы найдём другого Линдси Грэма, который займёт столь же влиятельную и престижную должность. Но опять же, у вас в Конгрессе много людей, которые понимают необходимость убедиться, что Путин не выиграет свою агрессивную войну в Украине и которые поддерживают вас в политике, призванной помочь. И можно сказать, нас ждёт первое испытание: будет ли принят пакет санкций, поддержанный Грэмом давно», – заявил Хербст.

В целом он настроен оптимистично.

«У нас есть прочный двухпартийный консенсус. Опять же, опросы общественного мнения за последние пару лет регулярно показывали, что это такое. Примерно 83% американцев понимают, что Путин – злодей, и он опасен для нас. Почти 70% американцев считают, что мы должны оказывать как можно больше помощи или даже больше, чем мы оказывали Украине при Байдене. И опять же, члены Конгресса, как республиканцы, так и демократы, придерживаются одинаковых взглядов на этот уровень поддержки».

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