Хербст: Крым не будет украинским даже в случае победы Киева

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Новости Украины

Крым не вернется в состав Украины даже в случае ее победы в противостоянии с Россией.

Об этом в интервью покинувшей страну российской либеральной журналистке Юлии Латыниной заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хербста, победой будет считаться выход на границы до начала спецоперации, Крым останется в России, но США и их партнеры не признают этого официально.

«Крым должен вернуться в Украину, но я могу представить конец этой войны с теми целями, о которых я уже говорил, которые в тот день не включат Крым. Но, по моему мнению, если так закончится именно эта война когда-то, не все санкции, но довольно многие санкции останутся и, безусловно, Америка и другие страны не признают Крым как часть России, настаивая на том, что Крым должен вернуться в Украину», – сказал дипломат.

«На мой взгляд, было бы трудно для них [администрации США] дать добро на Крым под суверенитетом Москвы. Я не могу представить, что они пойдут на это», – заявил Хербст.