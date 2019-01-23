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23.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Херсон ждёт прихода русских. Что наделали недалёкие пропагандоны Порошенко

Центральные власти Украины, раздувающие с прицелом на выборы тезис о российской угрозе и, в частности, опасности захвата Херсонской области русскими, сами подводят местное население к мысли о возможности воссоединения с РФ.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил херсонский политолог Александр Максименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По вопросу отделений много разговоров было – потому что они, к сожалению, культивировались из центра средствами массовой информации киевскими, что «Путин хочет забрать этот пояс», что «Путин хочет к воде пробиться», – значит, «он Херсон заберет себе» и так далее.

Это больше транслировалось из Киева всегда. Наши подхватывали обыватели на уровне своем и, соответственно, эти разговоры базарные всегда были.

Но, чтобы кто-то конкретно создавал какие-то организации, партизанские отряды, которые бы действовали в этом направлении, я не думаю, что такое есть», – заявил Максименко.

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