03.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Транспорт, Украина
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Херсонский суд отказался снять арест с захваченного российского танкера

Херсонский окружной админсуд отказал судовладельцу разблокировать в Херсоне российский танкер “Механик Погодин”, который находится в санкционном списке СНБО Украины, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook постоянный представитель президента Украины в несуществующей “Автономной Республике Крым” Борис Бабин.

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“Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера “Mekhanik Pogodin” в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров государства-агрессора”, – сообщил Бабин.

По его словам, это “хороший прецедент, хорошая юридическая работа”.

Напомним, в августе 2018 года в Херсонском порту заблокировали судно “Механик Погодин”под российским флагом, которое находится в санкционном списке СНБО Украины. Приблизительная стоимость захваченного в Херсоне российского судна “Механик Погодин” и его имущества в совокупности составляет около 7 миллионов долларов США.

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