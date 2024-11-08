Хинштейн дает «Ютубу» шанс

Елена Острякова.  
08.11.2024 17:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 771
 
Tехнологии, Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн не исключил ускорения видеохостинга «Ютуб» в России до прежнего уровня.

Об этом он заявил в интервью актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн не исключил ускорения видеохостинга «Ютуб» в России до прежнего...

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«Это зависит от корпорации «Гугл», которой ничто не мешает построить на территории нашей страны необходимую технологическую инфраструктуру. Для этого они должны сами выйти из санкций, которые они поддержали, потому что без этого у них нет возможности с нами взаимодействовать. Кроме того, они должны принять решение о тех политически мотивированных шагах и необоснованных, которые были сделаны ранее», – сказал он.

Он надеется, что корпорация «Гугл» не доведет дело до окончательного выхода из строя своего технологического оборудования в России в результате старения. По словам Хинштейна, разговоров о блокировке «Ютуба» не ведется.

«Я вообще надеюсь, что «Гугл» опомнится и придет в себя, потому что российский рынок огромен. Опуская политику, с точки зрения бизнеса, потеря такого объема пользователей для них — серьезный удар. Я верю в то, что они опомнятся, одумаются, двери для разговора открыты всегда. У людей всегда есть возможность искупить вину», – сказал Хинштейн.

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