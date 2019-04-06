Хитрый план с Зеленским оказался надеждой на авось – как с Трампом

06.04.2019, Москва, Владимир Гладков

С Владимиром Зеленским может повториться та же история, что была с Дональдом Трампом, когда за него открыто болели российские политики, надеясь на улучшение отношений с США, однако даже проигрыш Хиллари Клинтон не привел к потеплению между Москвой и Вашингтоном.

Об этом в эфире «Эхо Москвы» заявил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагал, что он (Порошенко – ред.) там может даже не выйти во второй тур, потому что ситуация у него отчаянная. Но я предполагал, что масштаб административного ресурса, скажем мягко, будет значительно большим, и он не позволит Зеленскому оторваться от себя в 2 раза. Вот это, пожалуй, для меня самое большое пока удивление.

Я лично жду каких-то потрясений, я жду провокаций со стороны Порошенко. Потому что, в отличие от Зеленского, ему есть, что терять», – заявил Косачёв.

«Я вот сегодня с удивлением прочитал заявление господина Волкера, спецпредставителя Госдепартамента по Украине, который ничтоже сумняшеся заявил, что Зеленский – это не пойми кто и не пойми откуда, а голосовать украинцы должны исключительно за Порошенко и за все то, что он сделал замечательного для страны. Вот это позиция США, потому что господин Волкер – это официальный представитель этой страны», – подчеркнул сенатор.

«Россия сейчас ведет себя, на мой взгляд, безукоризненно, никоим образом не обозначая своих предпочтений. И, я думаю, что, на самом деле, этих предпочтений быть не может, потому что Порошенко однозначно для нас [фигурально] нерукопожатен, ну а Зеленский ничем себя не проявил замечательным на российском направлении, чтобы претендовать на позицию и роль рукопожатную. Но я не хотел бы забегать вперед», – добавил он.

Также Косачёв озвучил свою личную точку зрения, попросив не считать её вмешательством в украинские выборы.

«Вот лично я считаю, что нам было бы лучше, если б Порошенко проиграл. Подчеркну: я не говорю «если б Зеленский выиграл». Я не про Зеленского сейчас.

Примерно та же параллель, что и с выборами в США в 16-м году. Вы помните, Клинтон – Трамп. И многие в России болели за Трампа (и я, кстати, тоже). Но не потому, что Трамп был заведомо лучше Клинтон, а потому что мы отлично понимали, что при Клинтон продолжится вот эта вот совершенно безнадежное, вялотекущее состояние наших отношений, деградирующее», – рассказал сенатор.

«Трамп создавал некую надежду на перемены. Я тогда говорил в отношении Трампа (сейчас я это могу повторить в отношении Зеленского), что хотя бы надежда появляется, что что-то переменится. Спектр этих надежд – от очень хорошего до очень плохого. У нас сейчас подтвердилось, что поменялось в худшую сторону.

Вот с Зеленским появилась бы надежда, что что-то тоже может поменяться. Да, может быть, в худшую сторону. Но, может быть, и в лучшую. Я предпочел бы такую надежду вот этой вот совершенно безнадежной ситуации, в которую вверг наши двусторонние отношения, да, собственно и всю Украину, господин Порошенко», – подытожил Константин Косачёв.