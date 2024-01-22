Хлебокомбинат в России запустил производство «народных дронов» для СВО

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Производство беспилотников для фронта уже давно стало «народным делом» в России.

Об этом рассказал основатель школы БПЛА «Крымский беспилотник» с позывным «Евпатория», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже давным-давно, в России создаём народные дроны, на народные деньги, на народные разработки. Это всё зависит от людей, инициатива людей, добровольцев. Соответственно, у нас эта программа – негласно действует уже давным-давно… Один человек не собирает дрон: один подготавливает, электронщик паяет, и сборка конвейерная. Где-то за 4 часа мы можем собрать один дрон. Это так, не напрягаясь. Если надо делать быстро, то пару часов хватит при наличии комплектующих и налаженного процесса», – подчеркнул «Евпатория».

Такой формат вызовет ряд проблем, о которых эксперты решили умолчать, чтобы не давать подсказок противнику. Однако и на отечественных мощностях выпускать БПЛА можно в неограниченном количестве.

«Нам в принципе наклепать дронов не так уж и сложно, как нужны обученные люди. Пока машинное зрение ещё не приобрело формат искусственного интеллекта, чтобы летать практически в автономном режиме, люди нужны. От человека, от оператора многое зависит. От него не уйдёшь никуда», – считает инструктор.

Тамбовский хлебокомбинат с марта 2022 года наладил у себя производство FPV-дронов для СВО. Заместитель генерального директора предприятия Валерий Ляшенко рассказал, что такие беспилотники способны выполнять ограниченный круг задач, но с ними справляются на 100%.

«Мы начинали с того, что возили гуманитарку нашим ребятам, а потом мы уже пришли к производству дронов. В очередной раз, когда мы им привезли гуманитарную помощь, они сказали: у нас всё есть, в принципе достаточно одежды и питания, всё нормально. Нам нужны глаза, нам нужны дроны. У нас на хлебокомбинате стоит очень сложное технологическое оборудование. Его обслуживают специалисты. И эти ребята, наши инженеры, как раз занялись производством дронов. Сейчас мы своими силами можем выпускать порядка 250 дронов в месяц. При наличии финансирования, это можно масштабировать. Какие-то задачи они не могут выполнять, потому что у нас ограничения – дрон летает только на 5 км и по грузоподъёмности максимально поднимает до 3,5 килограммов. Вот если задачи стоят, которые не входят в эти рамки, отзывы поступают не очень. А так, в основном, отзывы положительные», – заверил Ляшенко.