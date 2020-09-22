Ходорковский: Лукашенко сохранит свой пост не дольше двух лет

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сможет сохранить этот пост за собой, несмотря на протесты оппозиции.

Об этом в интервью телеканала «Дождь» заявил беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня непопулярное мнение по этому вопросу. Я считаю, что Лукашенко усидел. Ненадолго, но усидел. Усидел он потому что находится между двумя сторонами: собственной оппозицией и Владимиром Путиным. И те, и другие хотели бы от него избавиться. Но стоит вопрос о будущем Белоруссии.

До тех пор, пока Путин не найдет вариантов, которые бы ему позволили поменять Лукашенко на еще более своего человека, он постарается его удержать в руках. Я не знаю, насколько у него это получится. Считаю, что обратный отсчет уже запущен. Это все равно произойдет. По моим оценкам в интервале от 6 месяцев до двух лет», – сказал Ходорковский.

При этом он считает, что протесты белорусской оппозиции продолжатся, потому что для ее лидеров это вопрос личного физического выживания.

«Ну а у оппозиции других выходов нет. Она будет просто давить, потому что, если она перестанет давить и Лукашенко почувствует себя окончательно усидевшим, то встанет вопрос о спасении людей, которые с учетом лукашенковских традиций будут просто убиваться», – считает олигарх.

По его информации, что Евросоюз не торопится вмешиваться в белорусские дела, потому что об этом заранее попросила оппозиция.

«Насколько мне известно белорусская оппозиция еще до начала всех этих событий специально общалась с европейскими чиновниками и политиками и всячески убеждала их не вмешиваться в происходящее в Белоруссии. Уж не знаю по каким причинам. Возможно они считали, что белорусское общество будет менее активным, если почувствует, что есть какая-то западная рука. То ли они боялись, что в этом случае Кремль точно вмешается. Поэтому на сегодняшний день европейцы, которые должны были бы вести себя более активно, теперь слишком медленно переоценивают свою позицию», – сказал Ходорковский. .