08.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Хорошие новости для “Газпрома”

«Газпром» установил рекорд по рублевой выручке за газ, проданный на экспорт в 2017 году.

Об этом на пресс-конференции в Санкт-Петербурге заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

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«Это позволяет нам планировать строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока», – сказал Медведев.

Он прогнозирует увеличение цены тысячу кубометров газа со 197 долларов в 2017 году до 200-220 долларов с возможностью увеличения.

При этом поставки газа за рубеж, по его словам также растут.

«В прошлом году мы установили рекорд , поставив 194,2млрд м3. В этом году мы на 5 млрд м3 опережаем график поставки прошлого года. Из консервативных прогнозов можно сделать вывод, что у нас экспорт в этом году будет опять рекордным – в диапазоне 196-197 млрд кубометров», – сказал Медведев.

Он также сообщил, что в марте 2018 года «Газпром» поставил рекорд суточного объема поставок в страны дальнего зарубежья – 713,4 млн м3. Это позволяет рассчитать производственный потенциал компании – более 250 млрд м3 в год.

«Если раньше специалисты говорили, что потребности импорта станут меньше, сейчас консенсусные объемы дополнительного импорта в 2025 г оцениваются 60 млрд м3 в год. В 2030 году потребуется дополнительно 80 млрд м3 в год. Если быть более объективными, дополнительный импорт за пределами 30-го года может не только превзойти 100 млрд, но и приблизиться к 200 млрд кубометров», – сказал Медведев.