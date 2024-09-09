Хорошие новости из Угледара – украинский укреп на грани падения

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Сегодня утром поступила информация об освобождении населенного пункта Водяное, расположенного к северо-востоку от Угледара.

Таким образом российские войска обходят город и пытаются зайти в тыл обороняющей населенный пункт украинской группировке.

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«Враг захватил Водяное и продвинулся в Гродовке», – сообщил с утра украинский ресурс DeepState, опубликовавший обновление карты боевых действий.

Украинский военкор Олег Петренко добавляет, что помимо поселка Водяное под контроль российских сил перешла территория завода «СтройДеталь».

«Противник занял участок шириной до 3.5 км на глубину до 1.12 км. Продолжаются бои за шахту «Южнодонбасская № 1», – отмечает Петренко.

При этом продолжается нажим и западнее Угледара, где идут бои в районе в районе Пречистовки и Золотой Нивы.

«Резервы противника здесь не бесконечны. А с учетом сложностей на фронте севернее, новых пока ему здесь ждать не приходится», – пишет российский военный обозреватель Юрий Подоляка.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин отмечает, что российские успехи под Угледаром связаны с успешным продвижением ВС РФ на Красноармейском (Покровском) направлении.

«Продвижение на этих участках [под Угледаром] ускорились после того, как противник снял часть сил с Угледарского направления и бросил их на оборону Селидово, Украинска, Мирнограда и Горняка. Последствия не заставили себя долго ждать. ВС РФ очевидно не собираются на этот раз атаковать Угледар в лоб, а хотят обойти его и перерезать трассу на Богоявленку, чтобы вынудить противника уйти из Угледара, так же как это получилось с Карловским укрепрайоном или как это в режиме онлайн происходит с укрепрайоном в районе Невельского», – подчеркивает Рожин.