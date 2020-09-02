Хорватия через «Интерпол» преследует более тысячи сербских воинов и ополченцев

02.09.2020, Белград, Алексей Топоров

Общественные организации сербских беженцев из Хорватии совместно с сербскими правозащитниками намерены создать организацию, противодействующую международным преследованиям сербских ополченцев по запросу Загреба.

Об этом сообщает издание «Политика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По данным сербских правозащитников, на сегодняшний день «Интерпол» по запросу Хорватии преследует более тысячи сербов, в основном ополченцев непризнанной и разгромленной хорватскими войсками Республики Сербская Краина, а также солдат и офицеров Югославской Народной Армии, участвовавших в войсковых операциях против вооруженных банд хорватских сепаратистов.

Последним инцидентом, связанным с репрессивными действиями Загреба, пользующегося своим членством в международных организациях и в ЕС, стал арест гражданина США, 55-летнего серба Душана Вуйновича, который был арестован в аэропорту Франкфурта, когда летел из Чикаго в Белград. По словам задержанного, обвиняемого Хорватией в «военных преступлениях» – то есть в том, что он защищал свою землю в составе милиции непризнанной Республики Сербская Краина, он даже не знал, что на его имя был выписан ордер, и что он преследуется хорватской карательной системой.

«Интерпол» преследует бойцов Югославской Народной Армии от попытки уберечь страну от сползания в гражданскую войну.

«По сути, цель (Загреба – ред.) состоит в том, чтобы обвинить ЮНА и Сербию, вынести сотни, даже тысячи приговоров против членов ЮНА и сербов-краишников, а в последнее время еще стали заявлять иски по материальному ущербу, нанесенному объектам бизнеса, – прокомментировал ситуацию председатель Содружества офицеров запаса и ветеранов Сербской Краины в Сербии Коста Новакович. – Большое количество членов нашей организации: солдат, полицейских и офицеров ЮНА, подразделений ополчения и армии Республики Сербская Краина, постоянно и в различных случаях, в связи с повседневными политическими потребностями в Хорватии, подвергаются в основном надуманным и необоснованным обвинениям за предполагаемые военные преступления, совершенные в этой республике.

Обвиняются исключительно лица сербской национальности, в то время как представители хорватской национальности в соответствии с их «Декларацией об Отечественной войне» и «Декларацией об операции «Буря» заранее освобождаются от какой-либо ответственности, даже если они совершили конкретные преступления. Это типичная подмена понятий, благодаря которым сербов из Краины, бойцов ЮНА и РСК пытаются обвинить в отделении Хорватии и гражданской войне в этой республике, утверждая, что это была не гражданская война, а Отечественная война и защита Родины от ЮНА и агрессии Великой Сербии, поддержанные действиями местных сербов».

В этой связи, как Содружество, так и примкнувшие к нему Ассоциация беженских и прочих организаций сербов из Хорватии, Коалиция организаций беженцев в Сербии, Союз сербов из регионов и правозащитный Документально-информационный центр «Веритас» приняли решение о необходимости сформировать экспертный орган, который будет заниматься проблемой преследования сербов в Хорватии и защиты их прав.

И только хорватские боевики остаются неподсудны.

«Мы обратились в Министерство юстиции Сербии, и министр ответила в письме, что идея создания Канцелярии по решению проблем, связанных с привлечением к ответственности за военные преступления, очень хороша, но что в настоящий момент, согласно Закону о министерствах, решение этой проблемы регионах не входит в рамки компетенции Министерства юстиции. В письме также говорится, что при принятии нового закона министр учтет наше предложение. Мы знаем, что и Никола Селакович, генеральный секретарь президента Сербии, бывший министр юстиции, ранее также дал положительную оценку нашей инициативе», – добавил Новакович.