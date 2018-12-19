Хроники изоляции: Евпатория побраталась с французской коммуной

19.12.2018, Москва, Галина Шершнева

Крымский город Евпатория сегодня подписал меморандум о побратимстве с французской коммуной Бриенн-ле-Шато.

Об этом сообщают российские «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Есть отличное историческое обоснование для установления побратимства. Во время Крымской войны, которая проходила в 1853–1856 годах, Евпатория была местом высадки французских войск», – заявил мэр коммуны Бриенн-ле-Шато Николя Дьюик

Подписание меморандума между двумя городами состоялось в рамках визита во Францию крымской делегации.

«В первую очередь мы планируем пригласить французов в Евпаторию для знакомства с нашим городом и его возможностями. На уровне народной дипломатии хотим сломать стереотипы, навязанные европейцам их политиками», – сказала глава администрации Евпатории Андрей Филонов.

Евпатория имеет большой опыт побратимских отношений. В этом году крымский курорт установил связи с французским городом Мариньян.

«Наши французские коллеги, в числе которых есть и представители ряда крупных парламентских политических партий, сегодня активно выступают за отмену санкций и налаживание деловых мостов с Россией. Даже некоторые французские компании не боятся заходить на полуостров, предлагая реализовать такие проекты, как открытие совместной винодельческой компании или строительство горнолыжного курорта» – сказал сопредседатель Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году побратимские отношения также были заключены между Ялтой и Ровиго (Италия), Керчью и итальянской провинцией Реджо-ди-Калабрия, Феодосией и Аспропиргосом (Греция), а также Симферополем и греческим Александруполисом и итальянской Падуей.