«Хутор Дюковка»: Во что превращают Одессу национал-идиоты

27.06.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Нет, молодой человек, поймите меня правильно! Мы в Одессе с преклонением и восторгом относимся к великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю. Тем паче – он и жил в нашем городе почти год в середине XIX века, работая над вторым томом своих бессмертных «Мертвых душ». Да и его истинно патриотические мысли о нераздельном единстве двух ветвей народа русского – велико- и мало-русской, для нас извечно актуальны.

Но когда в очередной раз, пользуясь именем гения, дешевые хуторянские пропагандисты устраивают спекуляции, не может это не вызвать отторжения и того самого гололевского смеха сквозь слезы! Вы только послушайте и посмотрите на эту похабную «гопакедию»!

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…Услышав о том, что в Одессе неведомо зачем намерены устроить … «Сорочинскую ярмарку», я начал нехорошо посмеиваться в свои отнюдь не запорожские усы.

– Я извиняюсь, это что еще за «Одесская бубличная артель «Московские баранки», используя нетленный сарказм Ильфа и Петрова?!

– Где провинциально-патриархальные малороссийские Сорочинцы, обязанные своей славой гоголевским «Вечерам на хуторе…» и «Миргороду», и где русско-европейская Одесса?!

– И сразу стало мне ясно: опять завезут в город несколько возов сена, запустят на изысканные бульвары и улицы ряженых то ли петлюровцев, то ли махновцев, и… начнут торговать салом, глечиками, вышиванками да всяческой прочей фольклорно-кулинарной лежалой продукцией, устраивая «патриотические конкурсы» по пожиранию галушек аля-незабвенный гоголевский Пасюк… Причем – непременно, с хоровым пением и плясками под сенью напрочь чуждого и неведомого Гоголю желто-блакитного флага…

И ведь так оно и вышло – на протяжении четырех дней и благословенный статуей Дюка де Ришелье Приморский бульвар, и все его окрестности, центр цивилизованного города со старинными культурными традициями, превращается в жалкую пародию на малороссийский хутор.

Ездят по нему какие-то махновские тачанки с актером, изображающим Гоголя. Бродят певческие псевдонародные хоры да ансамбли «исполнителей гопака» и… идет вялая торговля все тем же салом (не дай Бог – не польским ли?) по дикой цене да завязшими в глотке галушками…

Но не видать могучего Тараса Бульбы, нынче ставшего «неполиткорректным» из-за своего воинственного православия да прославления русского товарищества и призывам к единению с Россией. Недаром ведь и экранизация киевлянина Бортко гениальной повести Гоголя у нас запрещена, да и творчество самого «национального гения» изучается в школах в… факультативном курсе «зарубежной литературы».

…А буквально в пяти минутах пешего хода от мест, где устроены эти жалкие хуторянские «потемкинские деревни» – уж который год разрушается старинный дом на улице, с дореволюционных времен носящей имя Гоголя. Дом родственника и покровителя писателя Трощинского, где тот жил и писал. Разрушается страшно и беспощадно, уже почти превратившись в руины с провалившейся крышей и зияющими провалами выбитых окон…

И право, видятся мне за этим фарисейским «прославлением» гения на фоне тотального пренебрежения к его памяти и наследию, гнусные ухмылки и нечисти в стиле Басаврюка да черта в красной свитке. И – лукавое корыстолюбие Чичикова на фоне алчности и воровства чиновных Кувшинных Рыл да всяческих Сквозник-Дмухановских местного и киевского разлива…

Что поделаешь, такая уж у нас страна, увечащая все настоящее, стремясь заменить его «национально свидомыми» муляжами и жалкими хуторянскими подобиями. Что имеем – не храним!