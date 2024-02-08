«Хуже, чем в Бахмуте»: Зеленский попал в «политический котёл» в Авдеевке – нацист Мосийчук

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Киевское командование упустило время, когда можно было помешать российской армии затянуть удавку над ВСУ в Авдеевке, и теперь положение украинских сил даже хуже, чем это было в Бахмуте (Артёмовске).

Об этом в своём видеоблоге сообщил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он подчеркнул, что ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться. Русские войска снова продвинулись в северной части города, закрепляются в Старой Авдеевке и дачных застройках возле Коксохима, кроме того пытаются занять мост над железной дорогой. ВС РФ атакуют координирующий пункт ВСУ в 14-этажном здании микрорайона «Химик», наносят удары по переднему краю и корректируют огонь артиллерии.

При этом, отметил нацист, по данным военного обозревателя Bild Юлиана Рёпке, положение ВСУ в Авдеевке начинает напоминать Бахмут.

«Как видим, Авдеевка сломана. И положение дел у ВСУ даже хуже, чем в Бахмуте, поскольку Авдеевка практически окружена. То есть властям придется либо оставить город, либо положить там все силы, вероятно, с большим количеством сдавшихся в плен, что ударит еще раз по рейтингу Зеленского. Фактически, сложившаяся ситуация является «политическим котлом» для Офиса президента, где проспали время, когда можно было помешать российской армии затянуть удавку над ВСУ в Авдеевке. Но, власти пошли ровно по сценарию Бахмута, из-за чего в боях опять погибли опытные военнослужащие, которых никогда не заменят свежемобилизованные гражданские», – озвучил Мосийчук.

При этом в сети много информации, что позиции ВСУ в Авдеевке ночью подверглись массированной авиа-атаке с применением ФАБов. Люди слышали звуки множества вылетов российской авиации.

Военный обозреватель Борис Рожин сообщает, что ВСУ при продвижении ВС РФ отошли и укрылись на автобазе, где расположено порядка 15 крупных зданий с подвалами.

«Ночной налёт российской авиации в числе прочих объектов был нацелен на это место. Помимо ФАБ-500 с УМПК, по зданиям было сброшено не менее 12 ОДАБ, после чего некоторая часть больших бетонных зданий превратилась в братскую могилу и позиция снова стала небезопасна для ВСУ. У оставшихся в районе автобазы украинских военных не так много вариантов. Как и в случае с укрепрайоном «Тетрис» в Артёмовске, отступать на запад, если нужно будет оставить позиции, придётся через чистое поле с пятью посадками», – пишет Рожин.

По его словам, фактически ВСУ оказались в ловушке.

«Единственная дорога в сторону посёлка Ласточкино — под плотным огневым контролем, и воспользоваться ей, чтобы вырваться с территории автобазы и успеть перевести дух в частном секторе тремя километрами западнее, будет сложно. Благодаря работе авиации (которая, к слову, продолжает боевые вылеты и 8 февраля) ожидается дальнейшее продвижение 114-й бригады 1АК и самарских мотострелков из 30-й бригады ВС РФ с северо-востока на запад Авдеевки», – сообщает обозреватель.