Хватит изображать патриотов. Парада ВСУ на Красной площади не будет – Дроздов
Украина не сможет победить в войне современного типа с высокоточным оружием, обилием дронов и просматриваемым полем боя.
Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прошло время, когда обменивалась, как в ХХ веке, человеческая жизнь на тактическое достижение, сейчас это уже вообще ни в какие ворота не лезет. И, собственно, это переосмысление, чем является современная война с нынешними средствами ее ведения, с тем, что невозможно вообще уцелеть в таких условиях, потому что сверхвысокое точное оружие и полная прозрачность поля боя, это возможно. Поэтому такая калечащая война и высокий коэффициент смертности, это все надо переосмысливать. А не биться в лекалах ХХ столетия и там бредить такими понятиями, как победа, капитуляция, марш на какой-то там Красной площади или еще где-то», – заявил Дроздов.
Антирусский пропагандист отмечает, что сегодня США не требуют от Украины ничего иного, чем то, что обещал сам Владимир Зеленский накануне своего избрания в 2019-м.
«В Украине одержал победу кандидат в президенты в 2019 году, который тогда на щит и на стяг взял все те идеи, которые в 2025-м Трамп реализовывает, такие как прямые переговоры с Путиным, это аналог 2019-м, что «хочу посмотреть в глаза Путина». Смотрят. В 2019-м сказали, что война закончится тогда, когда надо «просто перестать стрелять». Это цитата кандидата в президенты, который триумфально одержал победу с отметкой, превышающей 70% голосов. Ну так почему теперь удивляться, что ту самую идею «перестаньте стрелять» реализует Трамп в 2025 году.
Одержал победу в 2019 году не кандидат победы, не кандидат войны, не кандидат, который сейчас должен собраться духом и отвоевать территории, – победил абсолютно противоположный кандидат, который говорил «сойдемся посередине». Вот, собственно говоря, когда Трамп в 2025 году предлагает «сойтись посередине», то это не неологизм Трампа, придуманный им позавчера. Это дословное, цитатное повторение лозунга 2019-го года, при чем в стране жертвы…», – сказал русофоб.
О подчеркивает, что сегодня режим Зеленского платит ценой чужих жизней за собственный показной патриотизм.
«У нас вдруг о Крыме вспомнили в 2024-м и сказали: «Ни в коем случае». А то, что уже 10 лет Крым аннексирован, и в аннексированном Крыму уже дети 10-летние, паспортизированные русские, это все забыли. Конечно, мы понимаем, что полномасштабное вторжение многое изменило. Но оно является лишь завершающим эпизодом войны, которая была до того. Может для тех, кто жил, понимаете, на две страны, как весь «Вечерний квартал», может и не было войны, и для них война наступила 24 февраля… но на самом деле полномасштабное вторжение не только выразило истинные намерения России, которую адвокатировал «Вечерний квартал» все эти годы.
Потому что была дружба с Россией, был русский язык, были гастроли в Россию, был бизнес в России, была продажа кинопродукции в России, был КВН совместный с Россией и всякие франшизы. Поэтому, знаете, кто это помнит, то все и так поняли. Наоборот, кто не помнит, то конечно все спишет на вторжение, которое все вдруг поменяло, и вчерашних «каких разниц», превратило в больших суперпатриотов, но только чужими жизнями», – резюмировал Дроздов.
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