Украина не сможет победить в войне современного типа с высокоточным оружием, обилием дронов и просматриваемым полем боя.

Об этом в эфире эмигрантского радио UA Chicago заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прошло время, когда обменивалась, как в ХХ веке, человеческая жизнь на тактическое достижение, сейчас это уже вообще ни в какие ворота не лезет. И, собственно, это переосмысление, чем является современная война с нынешними средствами ее ведения, с тем, что невозможно вообще уцелеть в таких условиях, потому что сверхвысокое точное оружие и полная прозрачность поля боя, это возможно. Поэтому такая калечащая война и высокий коэффициент смертности, это все надо переосмысливать. А не биться в лекалах ХХ столетия и там бредить такими понятиями, как победа, капитуляция, марш на какой-то там Красной площади или еще где-то», – заявил Дроздов.

Антирусский пропагандист отмечает, что сегодня США не требуют от Украины ничего иного, чем то, что обещал сам Владимир Зеленский накануне своего избрания в 2019-м.

«В Украине одержал победу кандидат в президенты в 2019 году, который тогда на щит и на стяг взял все те идеи, которые в 2025-м Трамп реализовывает, такие как прямые переговоры с Путиным, это аналог 2019-м, что «хочу посмотреть в глаза Путина». Смотрят. В 2019-м сказали, что война закончится тогда, когда надо «просто перестать стрелять». Это цитата кандидата в президенты, который триумфально одержал победу с отметкой, превышающей 70% голосов. Ну так почему теперь удивляться, что ту самую идею «перестаньте стрелять» реализует Трамп в 2025 году. Одержал победу в 2019 году не кандидат победы, не кандидат войны, не кандидат, который сейчас должен собраться духом и отвоевать территории, – победил абсолютно противоположный кандидат, который говорил «сойдемся посередине». Вот, собственно говоря, когда Трамп в 2025 году предлагает «сойтись посередине», то это не неологизм Трампа, придуманный им позавчера. Это дословное, цитатное повторение лозунга 2019-го года, при чем в стране жертвы…», – сказал русофоб.

О подчеркивает, что сегодня режим Зеленского платит ценой чужих жизней за собственный показной патриотизм.