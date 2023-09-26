«Хватит качать права!» – экс-советник Кучмы обещает пропустить российские войска к Польше

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Варшава должна перестать «качать права» и дать Украине ещё больше оружия и денег, иначе бандеровцы могут побежать примиряться с Россией, чтобы натравить её на Польшу.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы Польша была на стороне Украины, это было бы очень здорово. Если бы она дала больше оружия, больше денег, можно ещё какое-то оружие купить у других стран. Вот должна быть их позиция. А не качать права на Украину», – сказал Соскин.

Он пообещал, что Варшава ещё горько пожалеет о своей ссоре с Киевом – Польшу якобы накажет Россия после того, как бандеровцы быстренько с ней замирятся.

«С другой стороны, по любому придёт момент, когда Украина отойдёт с линии огня, и тогда вся тяжесть груза ляжет на Польшу. Потому что как только Украина подпишет с Россией соглашение о временном прекращении огня, и будут идти переговоры, то на повестку дня выйдет вопрос противостояния Белоруссии и России с одной стороны, и Польши с Латвией – с другой стороны», – добавил политолог.