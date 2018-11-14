«Хватит квакать! Меня почти стошнило!» – шабаш против Донбасса на украинском ТВ

14.11.2018, Киев, Владимир Гладков

В эфире телеканала «112» экс-судья конституционного суда, депутат от «Оппоблока» Василий Нимченко спровоцировал перепалку, когда по неосторожности упомянул, что у жителей Донбасса есть право на самоуправление.

Это произошло после того, как ведущие попросили гостей студии в блиц-режиме прокомментировать состоявшиеся выборы в ЛДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прокуратура совместно с СБУ открыла уголовное производство по «посягательству на национальную безопасность» и ещё несколько статей, по которым будут привлечены к ответственности организаторы и исполнители», – заявил замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак.

«На сегодняшний день мы должны всегда видеть людей. По ту сторону баррикад наши люди, земляки, украинцы. И, во-вторых, естественное право человека, а не животного – это право на самоуправление. Почитайте статью 7 Конституции Украины», – прокомментировал Нимченко.

«Печально, когда судья конституционного суда говорит о праве людей на выборы под дулами, под автоматами с обезьянами с гранатами. Про какую свободу выбора мы говорим, если бандиты с автоматами ходят и заставляют людей голосовать? Это печально, пан Василь, я вас очень уважал как очень грамотного юриста. Какое естественное право под автоматами, я вас прошу, позор!» – возмутился экс-председатель «Донецкой областной военно-гражданской администрации» Павел Жебривский.

«Скажите, страна в своих органах приняла какой-то акт – не говорильня, не политическая трескотня, под которой нет никакой правовой основы – акт о том, что эти выборы априори незаконные, нелегитимные и не могут проводиться? Должен быть акт от имени государства!» – ответил экс-судья.

«Для вас это выборы или не выборы?», – уточнил Жебривский.

«Для меня – там были выборы, и я скажу, почему», – начал Нимченко.

«Хватит квакать! Всё международное европейское сообщество, весь мир говорит о том, что выборов не было, весь мир осуждает. Вы сегодня живёте в Украине и работаете против тех людей, которые помогают установить в Украине мир! О чём вы квакаете?» – взорвался Жебривский

«Я ссылаюсь на то, что десятки стран посылали туда своих наблюдателей!» – Нимченко.

«Кто послал? Какая страна послала?» – кричал Жебривский.

«Страну! Я говорю, страну! Не людей, страну! Вы сейчас работаете на российскую пропаганду!» – подключился Грымчак.

«Я считаю, сегодня, действительно созрел вопрос к Верховной Раде принять закон, который бы запрещал отрицание российской агрессии против Украины. Люди, которые фактически проводят российскую политику в Украине, должны быть осуждены вне зависимости от того, депутаты они или нет», – заявил побелевший от бешенства экс-гауляйтер.

В ответ на это Немченко спокойно зачитал информацию прокуратуры: «относительно псевдовыборов ЛДНР следователями ведутся действия по установлению обстоятельств, а также на представителей иностранных государств, которые входили в состав наблюдателей».

«О чём вы тут говорите? Если вы предмета не понимаете, можно кричать. Поэтому я говорю, что эти наблюдатели подтверждали, что люди приходили на избирательные участки. Другое дело – конституционные ли они по нашим законам? Нет», – отметил экс-судья.

Спор не оставил равнодушным и выходца из Макеевки, бежавшего из ДНР в 2014 году, депутата Верховной Рады Алексея Рябчина.

«Если откровенно, когда я услышал от экс-судьи конституционного суда Украины вещи о его личном отношении к процессам, которые там происходят, меня почти стошнило, я хотел даже выйти из эфира, но потом решил, что не сказать то, что я хочу – слабая позиция. Тогда и сейчас я чувствую энергию ярости. Но не к этому человеку», – подчеркнул беглый майданщик.

«Я испытываю ненависть к власти, которая назначает кума Путина переговорщиком, которая позволяет его подельникам делать такие вещи, позволяет СБУ не реагировать на тех, кто наживается на схемах поставок бензина, газа или, финансируя другие политические проекты и давая возможность распространять эти инфицирующие слова в информационный простор. Это происходит потому, что за четыре года не были наказаны те, кто организовывал референдум, кто сейчас стал мэром, переизбрался, кто сейчас работает учителями на Донетчине, против чего протестует всё общество», – заявил Алексей Рябчин.