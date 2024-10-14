«Хватит сказок, Запад нам не поможет» – перебежчик из Донбасса

Вадим Москаленко.  
14.10.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные политики спокойно наблюдают за гибелью тысяч украинцев, но не спешат увеличивать военную «помощь».

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший из Донецка заукраинский журналист Кирилл Сазонов, ныне воюющий в ВСУ офицер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики спокойно наблюдают за гибелью тысяч украинцев, но не спешат увеличивать военную «помощь»....

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«Сказки про великий Запад, который всегда нам поможет и будет стоять за европейские демократические ценности, оказались сказками. Они боролись за гендерное равенство, за борьбу с коррупцией, а когда нас просто начали убивать, оказалось, что они ни на что не способны, кроме глубокой озабоченности.

Мы запомнили, мы делали выводы. Рассчитывать можно только на своих», – жаловался Сазонов.

«Мы не можем рассчитывать на партнеров. Они очень долго принимают решения. Они очень дозированно дают помощь. Они хотят, чтобы мы не проиграли, но при этом не хотят, чтобы проиграла Россия.

Они не хотят увидеть 20 маленьких стран с ядерным оружием. А мы как раз хотим.  Поэтому мы можем рассчитывать только на Украину. Поэтому я скажу тебе свое мнение, но, наверное, это мнение не только мое, потому что мы это все с пацанами проговаривали», – трепался предатель Донбасса.

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