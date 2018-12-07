Киев готовит оккупационное руководство для ДНР

07.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Украина назначает на подконтрольных ДНР территориях своих руководителей, что может свидетельствовать о строящихся планах по их захвату.

Такое мнение сегодня в ходе брифинга высказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он предоставил документ, полученный разведкой ДНР из оккупационной украинской администрации Донецкой области.

Этот документ, по мнению Басурина, интересен в первую очередь тем, что является доказательством подготовки Украины к наступлению.

«Как мы видим, несмотря на несбыточность их планов, оккупационные власти уже назначили своих «гауляйтеров» и надсмотрщиков в учреждения на территории, которую планируют в ближайшее время захватывать и зачищать», – рассказал представитель оборонного ведомства.