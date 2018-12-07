07.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Местная власть, Политика, Украина
Просмотров:

Киев готовит оккупационное руководство для ДНР

Украина назначает на подконтрольных ДНР территориях своих руководителей, что может свидетельствовать о строящихся планах по их захвату.

Такое мнение сегодня в ходе брифинга высказал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он предоставил документ, полученный разведкой ДНР из оккупационной украинской администрации Донецкой области.

Этот документ, по мнению Басурина, интересен в первую очередь тем, что является доказательством подготовки Украины к наступлению.

«Как мы видим, несмотря на несбыточность их планов, оккупационные власти уже назначили своих «гауляйтеров» и надсмотрщиков в учреждения на территории, которую планируют в ближайшее время захватывать и зачищать», – рассказал представитель оборонного ведомства.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть