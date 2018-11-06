Киев и Кишинев готовят «котел» для российских миротворцев в Приднестровье

06.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

В Одессе начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко обсудил с начальником Главного штаба, командующим Национальной армией Республики Молдовы Игорем Кутие взаимодействие на случай обострения ситуации в Приднестровье.

Об этом в материале “Украина научит Молдавию, как усмирить Приднестровье” пишет “Независимая газета”.

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По словам Муженко, Молдавия высказала заинтересованность в украинском опыте боевой подготовки и практическом взаимодействии в случае обострения ситуации в Приднестровье. Также начальник Генштаба ВСУ заявил, что обе стороны остались довольны результатом встречи.

Кроме того, издание напоминает, что в начале октября президент Украины Петр Порошенко провел в Хмельницкой области встречу с командирами бригад ВСУ, Нацгвардии и Государственной пограничной службы, где заявил, что Киев создал группировки, которые готовы “для отпора агрессии”, в том числе со стороны Приднестровья.

В свою очередь сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК), контролирующей зону безопасности на Днестре, Олег Беляков сказал, что слова Порошенко относятся к Оперативной группе российских войск в Приднестровье (численность около 1,5 тыс. человек) и звучат как предупреждение

Кроме того, продолжает газета, недавно глава СНБО Украины Александр Турчинов “заверил молдавское руководство в том, что Киев поможет Кишиневу решить проблему Приднестровья и вывода из региона российских войск”.

При этом киевский политолог Кость Бондаренко не исключает, что Киев может подогнать к границе с Приднестровьем воинские подразделения, но без вторжения.

“Однако не все так просто. В Тирасполе обратили внимание на слова украинского лидера о том, что Приднестровье будет перекрыто группировкой сил, способной отразить агрессию. В этом случае с одной стороны непризнанной республики – по Днестру – выстроятся молдавские войска, с другой – вдоль границы с Украиной – ВСУ. Вооруженные силы Украины и ВС Молдавии могут создать котел, в котором окажется ОГРВ. Ранее в Киеве говорили, что могут предоставить российским войскам в Приднестровье коридор по украинской территории – для ухода на родину. Но если ОГРВ не захочет уходить, тогда ей придется обороняться”, – резюмирует издание.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, глашатай Турчинова призвал к войне в Донбассе, Крыму, Приднестровье.

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