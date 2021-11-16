Киев и Лондон готовят противодействие РФ на Черном и Азовском морях

Новости Украины

Великобритания отныне является ключевым партнером Киева по развитию ВМС Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на встрече с прибывшим в украинскую столицу министром обороны Великобритании Беном Уоллесом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Зеленский поблагодарил Лондон за достигнутые соглашения о кредитной линии в размере 1,7 млрд. фунтов стерлингов, за счет которых, в частности, британцы будут строить катера для ВМСУ.

«Великобритания стала нашим ключевым партнером в вопросе развития украинского флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности, запланированные в рамках этого соглашения, будут эффективно реализованы», – сказал Зеленский.

Пресс-релиз Минобороны Украины по итогам встречи главы ведомства Алексея Резникова с Уоллесом дает понимание, что планируют Киев и Лондон в обозримой перспективе.

«Главы делегаций особое внимание уделили рассмотрению вопроса дальнейшего использования российским военно-политическим руководством гибридных методов ведения войны как против Украины, так и стран-членов ЕС и НАТО, а также продолжение милитаризации Азово-Черноморского региона и препятствования со стороны страны-оккупанта — РФ свободному судоходству. Члены обеих делегаций констатировали факт дальнейшего обострения ситуации безопасности из-за безответственных и провокационных действий России», – рапортует Минобороны Украины.

Накануне визита Уоллеса в Киев работающая на западные гранты организация «Майдан иностранных дел» обнародовала данные, согласно которым Россия увеличила время задержки судов, что идут с экспортными грузами из Мариуполя и Бердянска через Керченский пролив.

В октябре 2021 года среднее время задержки таких судов составила около 38 часов, что на 10 часов больше, чем было год назад.

Как известно, Россия усилила контроль над судами, идущими из украинских портов, после захвата Украиной крымского сейнера «Норд» с командой на борту.

Задержки прохождения Керченского пролива приводят к убыткам судовладельцев, которые впоследствии отказываются от работы с украинскими портами, что в свою очередь приносит убытки Киеву.

Киевская общественница Елена Маркосян выражает опасение по поводу упоминания Азовского и Черного морей в пресс-релизах по итогам визита британского министра.

«Помнится, у нас уже один раз такие обсуждения были и в аккурат так же к концу года. Петя тогда военное положение ввел, отправил ребят на откровенную провокацию, которая могла стоить им жизни. И теперь снова обсуждают?» – пишет Маркосян в своем блоге, намекая на известный инцидент с попыткой прорыва украинских катеров через Керченский пролив при Петре Порошенко.