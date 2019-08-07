«Киев либо выполнит «Минск», либо разобьёт голову о стену» – российский политолог

07.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно определиться: либо он за выполнение Минских соглашений в полном объёме, либо он идёт на выполнение частичных договорённостей под дудку радикалов и олигарха Игоря Коломойского.

Об этом в эфире своего телеканала «Россия 1» заявил спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске Родион Мирошник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинской стороне нужно изначально определиться: мы поддерживаем Минские соглашения, мы будем их выполнять или мы будем читать их, как в ресторане, вот этот пункт мне нравится, мы его, может быть, выполним, а этот пункт нам не подходит. Извините, господа, это комплекс мер, и этот комплекс мер должен быть выполнен весь. И причём не по пунктам 1, 2, потом 5 и так далее.

Большинство из них должно было начать исполняться ещё в 2015 году после февраля, но Украина тут же, буквально через месяц, начала их переиначивать. А вот то, что сегодня Украине не нравятся внесения в Конституцию – это очень показательно. То, что пять лет Украине промывали мозги, то, что пять лет на Украине доминировали радикалы, и сегодня Зеленский не готов это поменять, он не готов прийти к соглашению», – подчеркнул Мирошник.

Российский политолог Дмитрий Куликов также добавил, что подписанные договоры должны соблюдаться, поэтому, раз Украина подписалась под Минскими соглашениями, то их нужно выполнять, а не юлить и выкручиваться.

«Договора должны соблюдаться. Ваш экс-президент Порошенко рассказывал, что он эти Минские соглашения собственноручно написал и даже Меркель диктовал, что там должно быть. Меркель, правда, очень сильно удивилась. Порошенко подписался под ними. Я понимаю, что вы хотите, чтобы всё было пересмотрено. Об этом говорит Коломойский и вслед за ним Зеленский прямо, на верёвочке. Коломойский сказал – повторил Зеленский на следующий день.

Никаких изменений в Конституцию, а дальше они скажут: «Будет зачистка Донбасса». Мы это всё слышали, кстати, с введением внешних сил до границы с РФ. Для чего? Для того, чтобы людей в Донбассе зачистить. Я понимаю, что вам всё это хочется, но только это никогда не сбудется. И до тех пор, пока вы будете биться лбом в стену, это приведёт только к одному: к разбитию головы, но не стены», – резюмировал политолог.