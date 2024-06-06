Киев на саммите в Саудовской Аравии сделает ставку на меджлисовских террористов

Вадим Москаленко.  
06.06.2024 17:42
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Спецоперация, Украина


Киев попытается саботировать китайско-бразильскую мирную инициативу, и для участия в саммите в Саудовской Аравии подключить меджлисовских террористов.

Об этом на канале «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев попытается саботировать китайско-бразильскую мирную инициативу, и для участия в саммите в Саудовской Аравии...

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«Украине нужно срочно представить реальную альтернативу плану Китая и Бразилии, где уже 45 государств заявили предварительное желание участвовать в этом. И произвести конвергенцию этих конференций и планов. Какую-то одну. Будет ли это Саудовская Аравия, или какая-то другая площадка, не знаю.

Но, скорее всего, не западная это будет площадка. Знаете, Швейцария – вещь хорошая. Но она, уже давно не выдерживает нейтралитет. Это раз. А во-вторых, все-таки это Европа. Это опять, как ни крути, мировое большинство помнит свое колониальное прошлое.

Поэтому полноценной площадкой может стать Саудовская Аравия, или африканское государство. Тут не Китай, конечно же, не Индия, а вот именно Саудовская Аравия неплохо», – сказал Карасев.

«Президент Зеленский был в Саудовской Аравии. У нас там неплохие контакты по линии крымско-татарских наших политиков, руководителей меджлиса, Джемилев и Умеров.

Кстати говоря, он [Умеров] и на пост министра обороны во многом был принят исходя из того, что он, используя свои связи в арабском мире, сумеет и обеспечить покупку оружия, и оно активно закупается сейчас», – добавил политолог.

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