Киев на саммите в Саудовской Аравии сделает ставку на меджлисовских террористов

Киев попытается саботировать китайско-бразильскую мирную инициативу, и для участия в саммите в Саудовской Аравии подключить меджлисовских террористов.

Об этом на канале «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Украине нужно срочно представить реальную альтернативу плану Китая и Бразилии, где уже 45 государств заявили предварительное желание участвовать в этом. И произвести конвергенцию этих конференций и планов. Какую-то одну. Будет ли это Саудовская Аравия, или какая-то другая площадка, не знаю.

Но, скорее всего, не западная это будет площадка. Знаете, Швейцария – вещь хорошая. Но она, уже давно не выдерживает нейтралитет. Это раз. А во-вторых, все-таки это Европа. Это опять, как ни крути, мировое большинство помнит свое колониальное прошлое.

Поэтому полноценной площадкой может стать Саудовская Аравия, или африканское государство. Тут не Китай, конечно же, не Индия, а вот именно Саудовская Аравия неплохо», – сказал Карасев.