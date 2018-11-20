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20.11.2018
 
Война, Донбасс, Россия, Украина
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Киев не получил на расправу снайпера ДНР

Бывший военнослужащий ДНР Максим Шадров не будет выдан украинским правоохранительным органам, несмотря на решение суда первой инстанции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Белик.

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Он напомнил, что октября судья Лукояновского районного суда Нижегородской области Владимир Голуб постановил, что выходец из Одессы Максим Шадров, переехавший в родную ему Нижегородскую область к отцу и служивший снайпером в ополчении Донбасса, подлежит депортации на Украину за нарушение миграционного законодательства.

В итоге политик обратился к главе МВД России Вадиму Колокольцеву, чтобы Максима Шадрова не высылали в лапы СБУ.

Максим Шадров.

“Мы много говорим о солидарности с нашими братьями с Донецка и Луганска, где идет война, тотальная зачистка Донбасса. И люди, живущие там, бегут в Россию спасая свои жизни, жизни своих детей, вы должны это понимать. А куда им еще деваться? И вот тысячи украинцев оказываются в России, и мы их ровняем под одну гребенку – по вопросам выделения РВП, по вопросам получения гражданства. И эти перекосы на местах выливаются в то, что мы высылаем тех, кого на Украине называют «сепары» – людей, воюющих за свою свободу в ДНР и ЛНР.

Вы все знаете, об этих чудовищных случаях, когда наша миграционная система сбоит и высылает на Украину людей, которые воевали за ЛДНР, за Русский мир в широком смысле, и бежали от преследования в Россию. В такой ситуации оказался и Максим Шадров.

И вот появились хорошие новости, что всего этого кошмара удалось избежать, Ленинский суд города Москвы освободил Максима из-под стражи, теперь он готовит документы для получения всех разрешений для того, чтобы законно остаться на территории Российской Федерации”, – пишет Белик.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, в России по запросу Интерпола задержан боец ополчения Донбасса Руслан Бажанов.

Читайте также: Девять ополченцев Донбасса под угрозой выдачи на Украину – депутат Госдумы.

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