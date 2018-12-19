Киев обостряет обстановку на Горловском направлении

19.12.2018, Донецк, Александр Гусар

ВСУ усиленными темпами стягивают военную технику и вооружения на Горловском направлении, а также проводят ряд мероприятий, свидетельствующих о подготовке к наступлению на этом участке.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, обстановка на Горловском направлении остается напряженной. Разведка ДНР продолжает фиксировать подготовку противника к активным боевым действиям на севере Республики.

«На юго-восточной окраине Артёмовска бригадной артиллерийской группой 72-й механизированной бригады проведены тренировки по занятию позиций, подготовке и ведению огня. К тренировке привлекались 2 самоходных артиллерийских дивизиона (18 ед. 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика» и 12 ед. 152-мм САУ 2С3 «Акация»), реактивный артиллерийский дивизион (12 ед. РСЗО «Град») и противотанковый артиллерийский дивизион (12 ед. 100-мм пушек МТ-12)», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, тренировкой руководили военные преступники: командир 72-й отдельной механизированной бригады Татусь и командир артиллерийской группы Кривенко. Также в подразделениях 1-й танковой бригады в районе населённого пункта Спорное проведен смотр готовности техники к выполнению задач по предназначению с изданием актов.

«Помимо этого разведкой ДНР зафиксирована работа в соединениях и подразделениях оккупационных сил начальника центра материально-технического обеспечения Кохановского по проверке обеспеченности материально-техническими средствами. Комиссия отработала в 81-й аэромобильной бригаде в Краматорске и начинает работу в 58-й механизированной бригаде в районе населённого пункта Дзержинск», – добавил представитель оперативного командования ДНР.

Также он сообщил о переброске в этот район тяжёлого артиллерийского вооружения.

«Нами получена информация о прибытие на железнодорожную станцию Константиновка и последующее убытие в районы населённых пунктов Тарасовка и Ивановка, гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона (18 ед. 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика») и противотанкового артиллерийского дивизиона (12 ед. 100-мм пушек МТ-12) 93-й механизированной бригады, соответственно», – отметил в заключение Даниил Безсонов.