Киев объявил переговоры по Донбассу юридически ничтожными

04.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Поскольку Трёхсторонняя контактная группа в Минске якобы имеет консультативный характер, Киев не обязан соблюдать достигнутые там договорённости, а заявления членов украинской делегации являются частным мнением.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотел бы, чтобы было чёткое понимание, – сказать, что Трёхсторонняя контактная группа – это консультационная площадка. То есть это не представительство государства, и никакие решения, которые она принимает, не несут для Украины никаких политических обязательств.

Таким образом люди, которые там работают, делают это на общественных началах и не получают заработной платы. Они фактически вырабатывают решения, которые потом имплементируются через органы, которые могут эти решения уже юридически и политически принимать. Чтобы не переоценивать и высказывания, и какие-то промежуточные идеи, договорённости, которые происходят в рамках этих консультаций», – сказал чиновник.

Тем не менее, Андрей Ермак заверил, что Витольд Фокин был исключён из состава украинской делегации из-за того, что его позиция не совпадала с официальной.

«Есть чёткая позиция украинской делегации там, есть чёткая позиция руководителя украинской делегации Леонида Кравчука. И, безусловно, ведётся очень много дискуссий.

Но произошла ситуация, когда слова Витольда Фокина, безусловно, имели публичный характер и не совпадали с официальной позицией украинской делегации. Именно поэтому господином президентом было принято решение об исключении господина Фокина из ТКГ», – резюмировал чиновник.