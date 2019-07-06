Киев оценил предательский флешмоб о возвращении Донбасса на Украину

06.07.2019, Киев, Михаил Рябов

Генпрокурор Украины Юрий Луценко отреагировал на запущенный в социальных сетях «флешмоб», в котором жители республик Донбасса, ежедневно подвергающиеся обстрелам украинской армии, якобы, массово упрашивают Владимира Зеленского предоставить им «особый статус» в составе Украины и «право говорить на русском языке».

Луценко в своем блоге отметил, что накануне к «флешмобу» присоединился глава ЛНР Леонид Пасечник, против которого несколько дней назад Украина возбудила уголовное дело по статьям «сепаратизм» и «терроризм», предусматривающим наказание до 15 лет тюрьмы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Этот мудак сообщил Президенту Украины о готовности вернуться в состав Украины под гарантии «особого статуса». Как Генпрокурор, как гражданин и как отец солдата ВСУ, скажу прямо и на русском языке: возвращайся быстрей. Браслеты заждались», – написал Луценко, наглядно продемонстрировав, как относятся к «флешмобу» в Киеве.

Бывший советник правительства ДНР Роман Манекин отмечает, что идея «флешмоба» изначально выглядела фальшивой.

«Жители Донбасса, обстрелы домов которых в последнее время усилились, на самом деле, не могут в такой ситуации обращаться к президенту враждебной страны, вооруженные силы которой их убивают, с просьбами о капитуляции», – поясняет он.

«Донбасс всегда был и останется российским регионом, насильственно отторгнутым от общерусского пространства. Население ДНР – не материал политтехнологических манипуляций. Оно обладает собственной политической субъектностью, волей, собственной, не украинской (нацифицированной) системой мировоззрения. И это – платформа единства, целостности, монолитности и нерушимости общероссийской политической действительности. Пан Зеленский – не наш президент, нам не о чем его просить!» – подчеркивает Манекин.