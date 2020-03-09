Киев смирился с потерей Крыма и уходом Донбасса – командир ДНР

09.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Заявление украинского президента Владимира Зеленского о том, что через год представители Киева перестанут летать в Минск на переговоры, означает фактически смирение украинского истеблишмента перед нынешней ситуацией и потерей части территорий «незалежной».

Об этом в своём Telegram-канале заявил экс-секретарь Совбеза ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский заявил, что еще год Украина намерена имитировать переговорный процесс, а потом перестанет выделять деньги на перелеты в Минск своим «переговорщикам». С учетом текущего положения в экономике этой страны, близкой к дефолту, экономия средств – разумное решение.

Что это означает для нас? А это фактическое признание Зеленским потери наших территорий. Радоваться нам особо нечему – не эти цели преследовались и не эти границы подразумевались, это не победа, но все же – результат. Это как в стекловарении: отлетает окалина, и ничем ее не разобьешь, но если отломить кончик – капля рассыпается без особых усилий.

На фоне того, что после официального отхода Владислава Суркова его курс на паспортизацию не отменен, а напротив – давят на ускорение, требуя к следующему году выйти на отметку минимум семьсот тысяч, напрашивается вывод, что процесс синхронный», – написал командир.

Также Алекандр Ходаковский подчеркнул, что на Украине начались реакционные процессы в ответ на национализм, возросший во времена Петра Порошенко, однако другом России и Донбасса Киев от этого не становится.

«По Зеленскому не все так просто. Слышу критику в ключе: продолжатель дела Порошенко, прогибается перед националистами и прочее… Но на «Мотор-Сичи» в Запорожье директор отреставрировал Т-34 и собирается пустить его по городу в колонне празднующих Победу девятого мая, Портнов делает резкие заявления, Лукаш активничает, Кузьмин предлагает переосмыслить причины восстания на Донбассе, указывая на причинно-следственную связь с майданом…

Возможно ли это было раньше, при Порошенко? Нет. Происходит как бы распределение ролей, где Зеленский сам не говорит ничего, что возбудило бы радикалов и дало бы в руки его политическим оппонентам козыри, но при этом позволяет говорить от собственного имени другим, разбавляя укоренившуюся националистическую повестку.

Другом и нашим симпатиком он от этого не становится, как и другом и симпатиком России, но в целом такие тенденции нам на руку», – добавил Ходаковский.

По его мнению, немаловажную роль в этих процессах сыграли также и молодые республики Донбасса.

«Не могу не отметить, что мы сыграли в появлении этих тенденций свою специфическую роль. С точки зрения нормального жителя Украины, у нас все утрированно. Мы для них что-то вроде воплотившейся оруэлловской фантазии со своими перегибами и заносами.

Мы прямо не влияем на процессы на Украине, но мы как Луна – влияем на приливы и отливы. Без нас оздоровление Украины невозможно: сначала мы ускорили скатывание Украины к бандеровскому бреду, а потом наступила компенсаторная реакция: начало брезжить осознание, что ещё чуть-чуть, и полная задница. И при этом происходит оглядка на нас: лучше самим, чем придут, и сделают все за нас так, как сделали в Донецке и Луганске», – резюмировал Ходаковский.