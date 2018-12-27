Киев теряет контроль над ситуацией в крупном городе Донбасса

27.12.2018, Северодонецк, Владимир Гладков

В Северодонецке – одном из наиболее крупных городов Донбасса, который Киев смог отбить у ЛНР и удержать по итогам военной кампании 2014 года, нарастает социальный конфликт.

Таким мнением в эфире youtube-канала «Первая Полоса» поделился глава профкома местного завода «Азот» Валерий Чернышев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что натворили эти люди за последние два года – такого в городе не происходило ещё никогда. Это ж надо было, успеть за последних восемь месяцев повысить в 2-3 раза тарифы на коммунальные услуги, дважды остановить троллейбусы, поиздеваться над ветеранами и пенсионерами по поводу льготного проезда в Северодонецке – и это только вершина айсберга, которого они успели натворить.

Управления хуже за всё время существования Северодонецка мы ещё не видели. Такого безобразия, когда не осваиваются деньги в бюджете, когда чиновники получают премии, несоизмеримые с доходом рядового гражданина Северодонецка!

А ещё и много уголовных дел, которые открыты по определённым направлениям, – увольнение сотрудников Исполкома фиктивными документами, целая куча судебных споров… Северодонецк уже становится именем нарицательным в высших эшелонах власти», – отметил профсоюзник.

По словам Чернышева, социальный конфликт в Северодонецке нарастает, и в будущем может стать неуправляемым.

«Конфликт будет ещё больше расширяться. Потому что будут включаться общественные организации, которые будут отстаивать интересы жителей города на неправомерные действия военной и гражданской администрации. Их начнут ещё больше давить, и будет ещё больше возмущения. Это может превратиться в неуправляемый процесс», – предостерег он.

Чернышев подверг критике новый курс на «аграрную сверхдержаву», указанный Украине посольством США.

«Нужно сначала развивать промышленность. Если бы сейчас заработал нефтеперерабатывающий завод, если бы заработал «Азот», если бы заработал стекольный на полную мощность, то тогда у нас были бы такие суммы денег, что нам не надо было бы ходить и просить эти все дотации», – резюмировал Чернышев.