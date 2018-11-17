Киев захлопнет ловушку в Азовском море

17.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Если Украина пойдет на разрыв соглашения с Россией об общем пользовании водами Азовского моря, пролив между Крымом и Кубанью тут же будет объявлен внутренними водами РФ, и Киев потеряет возможность беспрепятственного провода судов.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил политолог Сергей Станкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё то, что говорилось здесь по поводу каких-то неблагоприятных для Украины действий России, напомню, никаких проблем вообще не возникало до инцидента с кораблем «Норд» в конце апреля текущего года. Все проблемы стали возникать только после этого досадного инцидента, который до сих пор окончательно не исчерпан. На мой взгляд, Украина напрасно пошла на этот инцидент.

Когда договор Кучма-Путин по Азову 2003 года будет расторгнут, первое, что сделает Россия, это объявит Керченский пролив своими территориальными водами в полном соответствии с морской международной конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. Это решение потом можно долго оспаривать в судах», – заметил эксперт.