Киев запросил гумкоридор из промки Северодонецка: исход или провокация?

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Киев обратился к России с заведомо невыполнимой просьбой организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц, находящихся на химическом комбинате «Азот» в Северодонецке, на пока еще подконтрольную Украине территорию – в город Лисичанск.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ведомстве отметили, что накануне по распоряжению киевских властей с целью недопущения отступления подразделений украинских вооружённых формирований был взорван последний мост через реку Северский Донец в сторону Лисичанска, а потому проведение безопасной эвакуации в данном направлении не представляется возможным.

«Боевики националистических батальонов, отступая из жилых кварталов Северодонецка, намеренно вывели из города в промышленную зону химического комбината «Азот» сотни мирных граждан, чтобы прикрываться ими как «живым щитом». Осознавая безысходность положения своих вооруженных формирований, расцениваем обращение украинской стороны о якобы спасении мирных граждан как попытку вывести из окружения уцелевшие подразделения. Таким образом, налицо все признаки повторения «мариупольского сценария», – говорится в сообщении.

Тем не менее, ВС России и Народная милиция ЛНР готовы провести гуманитарную операцию по эвакуации мирных граждан.

«Для этого с 08:00 (мск) до 20:00 (мск) 15 июня 2022 года открывается гуманитарный коридор в северном направлении (в город Сватово ЛНР). При этом гарантируется безопасная эвакуация всех без исключения, мирных людей и их перемещение в составе гуманитарных колонн в пункты временного размещения», – заявили в ведомстве.

В Минобороны также порекомендовали украинским националистам и иностранным наемникам, находящимся на комбинате «Азот» прекратить любые боевые действия и выпустить граждан через гумкоридор, а самим прекратить бессмысленное сопротивление и сложить оружие.

Кроме того, в ведомстве добавили, что ВФУ гарантируют сохранение жизни и соблюдение всех норм Женевской конвенции, как это произошло с ранее сдавшимися в плен в Мариуполе.

В то же время представитель НМ ЛНР подполковник Андрей Марочко отмечает, что и предлагаемый путь на Сватово не может гарантировать полную безопасность эвакуации, поскольку ВФУ целенаправленно и регулярно обстреливает все дороги, которые подходят к Северодонецку.

«Из личной практики: думаю, что Украина в очередной раз попытается проигнорировать этот зеленый коридор, как это было в начале в Мариуполе», – предположил Марочко.

Позже он сообщил, что от агентурного источника получена информация о возможной информационной провокации.

«Военно-политическому руководству «Луганской области» дана задача в кратчайшие сроки показать альтернативные пути зеленого коридора из города Северодонецк, с целью дискредитации заявления о единственном способе безопасной эвакуации в населенный пункт Сватово».

Как сообщает военкор Николай Долгачёв, вся жилая застройка Северодонецка контролируется русскими силами и уже примерно четверть промзоны в руках подразделений «Ахмат» и ЛНР. Зона контроля постепенно расширяется, противник находится в оперативном окружении.

При этом военкор Александр Коц в своём Telegram-канале опубликовал попавшее ему видео с украинскими националистами в блокированной промзоне Северодонецка. На кадрах военные в приподнятом настроении передвигаются по застройке, один из них в окно делает выстрел из гранатомёта.

«А потом будут сидеть, понуро опустив голову, и рассказывать, что их заставили под угрозой тюремного заключения. Что стояли они только на блокпостах и резали хлеб ржавым ножом. Что командира они видели один разок в дверной глазок. И что Зеленский, собака сутулая, отправил их на убой. Для истории: их лица, на которых – вся скорбь принужденного к боям сброда, который «впервые взял в руки автомат», – прокомментировал видео военкор.

Что касается других направлений, в ЛНР под контроль русских сил перешёл населённый пункт Врубовка – сообщил советник главы МВД республики Виталий Киселёв.

«Котёл для хохлов практически замкнут!» – пишет Киселёв на своём канале.

Военный обозреватель Борис Рожин отмечает, что взятие данного населённого пункта создаёт прямую угрозу оперативного окружения всей «Горско-Золотой» группировки ВСУ.

«При взятии Врубовки, противник полностью теряет возможность использовать дорогу Николаевка-Врубовка-Горское для снабжения Горско-Золотой группировки. Остается одна дорога – Горское-Лисичанск. Но эта дорога в силу продвижения наших войск у Тошковки и Устиновки находится под обстрелом нашей артиллерии. В силу этого коммуникации Горско-Золотой группировки при потере Врубовки оказываются частично перехваченными. Разумеется, можно полями через Рай-Александровку, на это уже костыль, который не заменит полноценного снабжения», – объяснил Рожин в своём Telegram-канале.

В ДНР сообщили, что 100-ой бригады Народной милиции республики прорвали оборону ВСУ и продвинулись на 7 км вглубь территории противника. Бойцы закрепились на восточной окраине посёлка Берестовое на границе ДНР и ЛНР. Об этом сообщил первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

«Это означает, что единственная трасса из Лисичанска «Лисичанск-Артёмовск» на этом отрезке полностью под нашим огневым контролем. Кроме этого, в этом районе наши подразделения ведут бой за Врубовку (восточнее Берестового, территория ЛНР). Одновременно с этим проводится успешное подавление артиллерийских точек ВСУ».

Военкор Семён Пегов сообщил, что начинаются артиллерийские бои за Славянск

«Сейчас к пригородам Славянска наши подразделения подошли вплотную. Это и Райгородок, и другие населённые пункты, где мы пытаемся зацепиться, чтобы создать плацдарм для непосредственного освобождения Славянска», – рассказал Пегов на своём канале.

Также бойцы ДНР продолжают наносить удары в районе Авдеевки, с позиций в которой украинские националисты методично бьют по Донецку. Даниил Безсонов опубликовал кадры работы республиканской артиллерии.

«Наша артиллерия разбирает позиции ВСУ в районе Авдеевки. Точные попадания обеспечиваются корректировкой огня в режиме «онлайн» благодаря… квадрокоптеру «Mavic»… Такие технические решения, как квадрокоптеры, на этой войне спасли не одну тысячу жизней, так же, как и отняли не одну тысячу жизней у врага. И это без преувеличений», – комментирует видео Безсонов.